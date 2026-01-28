證交所創新板×文總《創新辦桌》系列影片推出 驅動創新革命

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所與文化總會聯手推出《創新辦桌》系列影片記者會活動貴賓合影。（由左至右）FOCASA馬戲團張又文品牌總監、臺灣證券交易所林修銘董事長、文化總會李厚慶秘書長、FOCASA馬戲團林智偉團長。圖／證交所提供
臺灣證券交易所創新板（Taiwan Innovation Board, tib）與文化總會攜手推出全新影像企畫《創新辦桌》，28日舉辦發布記者會正式揭曉企畫內容。以台灣人熟悉的「辦桌文化」為靈感，透過影像紀錄文化與新創產業從業者，如何以嶄新的方式說出台灣的故事，並同時創造商業價值。首集聚焦台灣最具代表性的當代馬戲團FOCASA，並邀請金馬導演黃信堯擔任旁白，以質樸而深刻的聲線，引領觀眾走進這些時代開拓者的心路歷程。

《創新辦桌》名稱取自「創新板的」台語諧音，結合台灣人熟悉的辦桌文化，將一道道料理及人與人的溫暖交流化為創意與產業的隱喻。每一集影片皆以不同產業與專業背景的創新者為主角，透過對話與紀錄片形式，分享其冒險拓荒的行動模式與突破重圍的思考方向，讓觀眾在貼近日常的敘事中，理解創新板的核心價值，不只是科技的更迭，更是一種「願意且有能力改變」的精神。

首集主角FOCASA成立於2011年，其成員來自各個表演領域，是台灣唯一擁有超過40位正職團員的馬戲團，足跡遍布28個國家、81個城市與鄉鎮，並參與超過240個國際藝術節。影片內容中揭露了他們從無到有的努力過程，以及「傳統馬戲」和「當代馬戲」的差異。團長林智偉表示，劇團成立15年以來，FOCASA團隊以「Made in Taiwan」為核心，不只與知名插畫家幾米、雲門舞集創辦人林懷民等藝術巨擘創作出獨一無二的作品，更曾與前總統蔡英文一同出訪邦交國進行文化外交。其成員從街頭特技、電影替身出身，一步步走進國家級劇場，打破馬戲僅限遊樂園或商演的刻板印象，更打造出一座專屬於台灣的「馬戲棚」。林智偉更感性分享能成為《創新辦桌》首集的主人公，不只要感謝證交所創新板給予的肯定，以及文總一路以來的支持與陪伴，更要感謝團隊成員在過去十餘年間打造出一個從無到有的「馬戲生態」。

證交所董事長林修銘於致詞時說明，創新板自2021年7月推出至今，是政府推動AI新十大建設中「亞洲創新籌資平台」願景的重要核心，亦期盼能透過創新板孕育更多元的新創力量，形塑「護國神山群」。所謂的「創新」不僅是企業或是資金等物質上的概念，更是一顆存在於每個人心中的改變種子，就像本次影片的主角FOCASA將馬戲團從師徒制帶向企業化就是創新的寫照。

證交所為了讓創新板的形象更親民，推出此次的《創新辦桌》影像計畫，希望能透過文化與影像來拋磚引玉，發掘各領域無所不在的創新精神與能量。此外，證交所也將持續結合在地藝術家的創意，如近期推出在資本市場象徵罕見與高度潛力的代表物「tibit 獨角獸」，也是希望藉此鼓舞更多開拓者勇敢前行，為台灣未來扎根，寫下台灣的創新革命。

文總長期作為連結藝術與社會大眾之間的重要橋梁，秘書長李厚慶認為本次能與一直支持文化與創新的證交所，透過如此嶄新的影像形式邀請觀眾坐下來細細品味台灣創作者的故事，是個難能可貴的機會。創新並非一蹴可幾，而是歷經漫長且孤獨的堅持旅程才得以實踐，《創新辦桌》正是希望呈現如此踏實前行的創新態度。他也期待在新的一年裡能透過影像的力量讓世界看見台灣，並如同「辦桌」的精神一般，讓更多人共享創新的溫暖與豐收。

《創新辦桌》第一集「FOCASA馬戲團」即日起在證交所與文總官方Facebook、YouTube與Instagram平台上線，相關內容亦同步於證交所官方LinkedIn發布。未來此系列影片將持續邀請不同領域的創新者入席，共同勾勒台灣創新文化的多元樣貌，並邀請全台觀眾踴躍入桌共襄盛舉。

