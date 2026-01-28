快訊

撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台積電（2330）盤後鉅額交易28日再改寫天價創1,838.97元新高。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台積電（2330）盤後鉅額交易28日再改寫天價創1,838.97元新高。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台積電（2330）盤後鉅額交易28日再改寫天價創1,838.97元新高。法人表示，換算與現貨收盤價的差距18.97元，短線上加權指數還有156點上漲空間，指數達標33,000大關可以說「毫無懸念」。

觀察台指期夜盤28日持續上衝，美股開盤前已經衝破33K大關至33,146點，台積電ADR盤前更率先勁揚約2.5％，漲勢一波接著一波，若美股開盤時段趨勢不變，台股現貨明日見到33K以上行情可期。

據統計，台積電盤後鉅額交易28日有5筆配對成交，價格高低區間介於1,838.97元至1,806.14元，加權平均價格落在1,813.54元，總成交張數408張、總成交金額7.39億元。

儘管台積電鉅額配對的交易金額、筆數有稍微收斂，但整體集中市場鉅額交易金額仍有35.28億元，意味著其他股票配對成交值有所提升，帶動台股今日整體成交值達8,539億元、為近5個交易日最高。

台積電 台股

延伸閱讀

世界、台積電簽氮化鎵製程技術授權協議 強化高效率電能轉換技術

外資買盤歸隊！台股上漲485點 三大法人買超302億元

ETF新兵報到 凱基009816預計2月3日掛牌上市

台股及台積電再刷新高 台股收盤上漲480點、台積電收1,820元上漲40元

相關新聞

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

台積電（2330）盤後鉅額交易28日再改寫天價創1,838.97元新高。法人表示，換算與現貨收盤價的差距18.97元，短...

台股寫歷史新高…外資也當「記憶卡哇」 竟狂掃力積電5.8萬張

台股28日以32,803.82點收盤，上漲485.9點，寫歷史新高，外資買超332.76億元，統計外資買賣超個股發現，單...

記憶體還是夯！外資大買「這兩檔傳產股」 擠進成交量前十名

台股驚驚漲，28日續創歷史新高，上漲485.9點，收在32,803.82點，漲幅1.5%，成交量8,309.93億元。觀...

AI壓縮世代！環球晶、國巨、華新科齊漲 專家示警：大戶包場、消費卻斷層

＊原文時間1月22日。 2026年初電子產業的異象：上游零件因庫存見底與AI霸權「包場」產能而全面漲價，但這是一場大企業間的B2B軍備競賽，與面臨高失業率及AI職涯衝擊的年輕消費主力形成鮮明斷層。

再創新天價！台積電今年來累計勁揚270元 貢獻大盤逾2000點

晶圓代工廠台積電再創新天價，今天收在1820元，今年來股價累計勁揚270元，市值激增7兆元，貢獻大盤2167點。其餘晶圓...

外資買盤歸隊！台股上漲485點 三大法人買超302億元

台股28日續創歷史新高，台積電（2330）登上1,800元，收1,820元，漲幅2.25%，創下歷史新高，上漲485.9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。