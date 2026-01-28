台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關
台積電（2330）盤後鉅額交易28日再改寫天價創1,838.97元新高。法人表示，換算與現貨收盤價的差距18.97元，短線上加權指數還有156點上漲空間，指數達標33,000大關可以說「毫無懸念」。
觀察台指期夜盤28日持續上衝，美股開盤前已經衝破33K大關至33,146點，台積電ADR盤前更率先勁揚約2.5％，漲勢一波接著一波，若美股開盤時段趨勢不變，台股現貨明日見到33K以上行情可期。
據統計，台積電盤後鉅額交易28日有5筆配對成交，價格高低區間介於1,838.97元至1,806.14元，加權平均價格落在1,813.54元，總成交張數408張、總成交金額7.39億元。
儘管台積電鉅額配對的交易金額、筆數有稍微收斂，但整體集中市場鉅額交易金額仍有35.28億元，意味著其他股票配對成交值有所提升，帶動台股今日整體成交值達8,539億元、為近5個交易日最高。
