大眾控旗下廣上科技 擬在中國證券市場申請掛牌

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

大眾控（3701）28日公告，董事會通過子公司廣上科技（廣州）股份有限公司擬在中國大陸之證券市場申請掛牌案。

大眾控表示，本公司之子公司廣上科技為拓展大陸地區境內外相關產業市場、吸引及激勵優秀專業人才、提高企業集團的全球競爭力，擬先向中國大陸之新三板(全國中小企業股份轉讓系統)提出掛牌申請，為推動後續申請北京交易所上市之前置程序，本次新三板掛牌後，廣上科技可以結合政策、業績等因素，後續向上海交易所、深圳交易所或北京交易所之一提交上市申請。

大眾控指出，廣上科技如順利於新三板掛牌，增加募集資金管道，有利於擴建高階製程產線增加產能，提升業務競爭力，預期廣上掛牌後之營收及盈利會有增長；也能為廣上未來的營運資金及資本支出需求，提供更有效率的籌資環境及減輕財務費用。

大眾控表示，廣上科技掛牌後仍為本公司合併子公司，亦有利於增加歸屬於本公司身為控股母公司的淨利潤，有助於提升整體股東權益。

針對公司業務的影響，大眾控指出，廣上科技擁有多年的高精密電子產品設計、研發和製造經驗，專注於COB半導體封裝和高精密電子產品的生產研發，持續進行轉型和升級；在AI時代高速網路發展下，光通訊模組成為重要核心事業，為因應急速攀升的市場需求，已在馬來西亞新山規劃新廠擴產；通過證券市場掛牌，提升廣上公司及本集團品牌可信度與國際能見度，提升客戶對財務透明度與永續經營能力的信任，可更容易與客戶長期合作、拓展大型國際品牌合作，強化客戶結構與高階產品領域佔比。

不過，廣上科技目前仍尚未正式提出申請送件，未來申請送件時點及申請期間長短，實仍存有不確定性及不可預測性。

