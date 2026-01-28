鴻海旗下工業富聯去年獲利 超出市場預期

鴻海（2317）集團旗下工業富聯（FII）發布2025年度業績預增公告，預計2025年全年實現歸母淨利為人民幣351億元到357億元，較上年同期增加119億元至125億元，年增51%至54%，超出市場預期。其中，預估第4季實現歸母淨利人民幣126億元至132億元，較上年同期增加45億元至51億元，年增56%至63%，呈現加速成長趨勢。

關於業績預增的主因，工業富聯公告顯示，公司雲端運算業務持續強勁成長，2025年雲端服務商伺服器營收年增率 1.8倍；2025年第4季，雲端服務商伺服器營收季增超過30%，年成長超2.5倍。公司產品結構持續優化，AI伺服器成長動能持續強勁，2025年公司雲端服務商AI伺服器營收年增率超3倍；2025年第4季度，雲端服務商AI伺服器營收季增超50%，年成長超5.5倍。

工業富聯通訊及行動網路設備業務方面，公司高速交換機業務在2024年同期高倍數成長的背景下，延續強勁發展勢頭，實現跨越式成長。 2025年，該公司800G以上高速交換器業務營收年增幅高達13倍。

工業富聯指出，2025年第4季，800G以上高速交換器營收年增超過4.5倍。本公司終端精密機構件業務憑藉成熟的技術儲備與穩定的客戶供應體系，實現經營業績穩步提升，2025年精密機構件出貨量較上年同期實現雙位數增長，進一步夯實了公司多元化業務的發展根基。