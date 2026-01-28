快訊

撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

鴻海旗下工業富聯去年獲利 超出市場預期

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

鴻海（2317）集團旗下工業富聯（FII）發布2025年度業績預增公告，預計2025年全年實現歸母淨利為人民幣351億元到357億元，較上年同期增加119億元至125億元，年增51%至54%，超出市場預期。其中，預估第4季實現歸母淨利人民幣126億元至132億元，較上年同期增加45億元至51億元，年增56%至63%，呈現加速成長趨勢。

關於業績預增的主因，工業富聯公告顯示，公司雲端運算業務持續強勁成長，2025年雲端服務商伺服器營收年增率 1.8倍；2025年第4季，雲端服務商伺服器營收季增超過30%，年成長超2.5倍。公司產品結構持續優化，AI伺服器成長動能持續強勁，2025年公司雲端服務商AI伺服器營收年增率超3倍；2025年第4季度，雲端服務商AI伺服器營收季增超50%，年成長超5.5倍。

工業富聯通訊及行動網路設備業務方面，公司高速交換機業務在2024年同期高倍數成長的背景下，延續強勁發展勢頭，實現跨越式成長。 2025年，該公司800G以上高速交換器業務營收年增幅高達13倍。

工業富聯指出，2025年第4季，800G以上高速交換器營收年增超過4.5倍。本公司終端精密機構件業務憑藉成熟的技術儲備與穩定的客戶供應體系，實現經營業績穩步提升，2025年精密機構件出貨量較上年同期實現雙位數增長，進一步夯實了公司多元化業務的發展根基。

延伸閱讀

輝達新伺服器單櫃上看1.8億 台積電、鴻海、群聯…VR200機櫃56家台廠出列

2025年10大代銷曝！海悅穩坐冠軍 這代銷靠一案首度進榜

受益高速運算伺服器等需求 滬電股份2025年淨利潤年增逾47%

微軟秀最強AI晶片 伺服器代工廠迎新訂單

相關新聞

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

台積電（2330）盤後鉅額交易28日再改寫天價創1,838.97元新高。法人表示，換算與現貨收盤價的差距18.97元，短...

台股寫歷史新高…外資也當「記憶卡哇」 竟狂掃力積電5.8萬張

台股28日以32,803.82點收盤，上漲485.9點，寫歷史新高，外資買超332.76億元，統計外資買賣超個股發現，單...

記憶體還是夯！外資大買「這兩檔傳產股」 擠進成交量前十名

台股驚驚漲，28日續創歷史新高，上漲485.9點，收在32,803.82點，漲幅1.5%，成交量8,309.93億元。觀...

AI壓縮世代！環球晶、國巨、華新科齊漲 專家示警：大戶包場、消費卻斷層

＊原文時間1月22日。 2026年初電子產業的異象：上游零件因庫存見底與AI霸權「包場」產能而全面漲價，但這是一場大企業間的B2B軍備競賽，與面臨高失業率及AI職涯衝擊的年輕消費主力形成鮮明斷層。

再創新天價！台積電今年來累計勁揚270元 貢獻大盤逾2000點

晶圓代工廠台積電再創新天價，今天收在1820元，今年來股價累計勁揚270元，市值激增7兆元，貢獻大盤2167點。其餘晶圓...

外資買盤歸隊！台股上漲485點 三大法人買超302億元

台股28日續創歷史新高，台積電（2330）登上1,800元，收1,820元，漲幅2.25%，創下歷史新高，上漲485.9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。