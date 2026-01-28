快訊

撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

群益金鼎證券獲 ISO 14001 環境管理系統國際認證

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券獲ISO 14001環境管理系統國際認證，由總經理李文柱（左）代表接受由BSI東北亞區訓練長洪詩嵐（右）頒發的證書。圖／群益金鼎證券提供
群益金鼎證券獲ISO 14001環境管理系統國際認證，由總經理李文柱（左）代表接受由BSI東北亞區訓練長洪詩嵐（右）頒發的證書。圖／群益金鼎證券提供

群益金鼎證券（6005）於永續發展路徑再創里程碑，繼完成能源管理與溫室氣體確信後，宣布正式通過「ISO 14001：2015環境管理系統」國際認證。1月28日在群益誠信永續經營辦公室成員的見證下，由BSI英國標準協會頒發證書。這不僅代表群益在環境績效管理、污染預防及法規遵循等方面已符合國際規範，更成功建構起「能源、溫室氣體、環境」的「環境治理鐵三角」，展現對員工、客戶、投資人以及社會的永續承諾。

群益金鼎證券總經理李文柱表示：「環境永續不僅是全球共識，更是企業經營不可或缺的一環。取得ISO 14001認證，是對我們長期努力的肯定，也讓我們具備更完整的管理架構，可以在未來更有效率地降低營運對環境的影響。」

群益金鼎證券於2024年取得ISO 50001能源管理系統認證後，在環境管理方面持續精進。2025年起透過P-D-C-A（計劃-執行-檢查-行動）的管理系統運作過程，有效整合經第三方確信之ISO 14064-1溫室氣體數據、ISO 50001能源管理系統資料，識別營運中如能源消耗、紙張資源使用、廢棄物產生等關鍵因素。藉由制定明確環境目標與具體行動計畫，群益持續追蹤數據並改善流程，在有效管理環境影響、提升資源效率的同時，更實質有助於降低營運成本。經過高層支持與團隊合作，於2025年底順利通過審查，為公司的環境管理樹立新里程碑。

未來，群益金鼎證券將進一步將環境管理納入整體經營策略，例如採用節能設備、優先採購具環保標章的商品、減少辦公耗材使用，以及積極推動數位化文件與非紙化工作流程。這些措施將有助於在維持高品質金融服務的同時，降低對自然資源的需求與環境負擔。此外，群益亦在年度永續報告中定期揭露環境績效，包括能源消耗、廢棄物減量成果及環境管理目標達成進展，強化與投資人及客戶之間的透明度與信任。這樣的資訊揭露不只符合國際投資人對ESG資訊的期待，也展現公司在永續經營上的負責態度。

隨著氣候變遷日益受矚，金融業的角色已從資金中介走向「永續轉型推手」。群益金鼎證券此次達成ISO 14001認證，在ESG實踐上逐步邁向國際化。未來，群益將持續完善環境管理系統，並與產業夥伴、客戶及社會大眾共同推動綠色金融，為環境保護與社會福祉貢獻更大的力量。

群益金鼎證券正式通過「ISO 14001：2015環境管理系統」國際認證，1月28日在誠信永續經營辦公室成員的見證下頒發證書。圖／群益金鼎證券提供
群益金鼎證券正式通過「ISO 14001：2015環境管理系統」國際認證，1月28日在誠信永續經營辦公室成員的見證下頒發證書。圖／群益金鼎證券提供

群益

延伸閱讀

138檔產品淨值創新高

最牛一輪／定穎看多 群益56雀躍

巨大開發產品碳足跡平台

兆豐銀行再獲 ISO 22301 國際驗證 以國際標準強化營運韌性

相關新聞

台積電鉅額交易再指路？ADR盤前先漲2.5％ 台股明日決戰33,000大關

台積電（2330）盤後鉅額交易28日再改寫天價創1,838.97元新高。法人表示，換算與現貨收盤價的差距18.97元，短...

台股寫歷史新高…外資也當「記憶卡哇」 竟狂掃力積電5.8萬張

台股28日以32,803.82點收盤，上漲485.9點，寫歷史新高，外資買超332.76億元，統計外資買賣超個股發現，單...

記憶體還是夯！外資大買「這兩檔傳產股」 擠進成交量前十名

台股驚驚漲，28日續創歷史新高，上漲485.9點，收在32,803.82點，漲幅1.5%，成交量8,309.93億元。觀...

AI壓縮世代！環球晶、國巨、華新科齊漲 專家示警：大戶包場、消費卻斷層

＊原文時間1月22日。 2026年初電子產業的異象：上游零件因庫存見底與AI霸權「包場」產能而全面漲價，但這是一場大企業間的B2B軍備競賽，與面臨高失業率及AI職涯衝擊的年輕消費主力形成鮮明斷層。

再創新天價！台積電今年來累計勁揚270元 貢獻大盤逾2000點

晶圓代工廠台積電再創新天價，今天收在1820元，今年來股價累計勁揚270元，市值激增7兆元，貢獻大盤2167點。其餘晶圓...

外資買盤歸隊！台股上漲485點 三大法人買超302億元

台股28日續創歷史新高，台積電（2330）登上1,800元，收1,820元，漲幅2.25%，創下歷史新高，上漲485.9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。