台股寫歷史新高…外資也當「記憶卡哇」 竟狂掃力積電5.8萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股28日以32,803.82點收盤，上漲485.9點，寫歷史新高。台股示意圖。聯合報系資料照／記者林澔一攝影

台股28日以32,803.82點收盤，上漲485.9點，寫歷史新高，外資買超332.76億元，統計外資買賣超個股發現，單日買超力積電（6770）58,116張，高居外資買超第一名，其次是買超旺宏（2337）41,522張，外資也當「記憶卡哇」，大買記憶體族群，南亞科（2408）也名列外資買超前十名個股。

台股早盤以32,381.76點開出，權王台積電（2330）開高走高，收在1,820元，創歷史新高，貢獻大盤點數約329點，台達電（2308）也創收盤新高，以1,280元收盤，上漲2.4%；記憶體南亞科、華邦電（2344）位居大盤貢獻點數的第三、第四名，旺宏、華邦電、力積電、晶豪科（3006）都攻上漲停板；大盤指數終場以32,803.82點收盤。

統計三大法人買超302.25億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超332.76億元，投信賣超12.04億元，自營商賣超（合計）18.47億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.91億元，自營商（避險）賣超13.56億元。

統計外資買超前十名個股中，記憶體股占3檔，買超前兩名為力積電及旺宏，南亞科也獲13,427張。

外資賣超前十名中，聯電（2303）高居外資賣超第一名，單日遭外資賣超50,971張，其次是賣超台新新光金（2887）19,355張，第三是賣超國巨*（2327）16,071張。

外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所

力積電 旺宏 南亞科 外資 台股

