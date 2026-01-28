大盤創高 113萬受益人賺錢

快訊

台股今年來氣勢如虹，連續四天創下新高，連帶的主動操作的台股基金也績效長紅，根據CMONEY統計資料顯示，148檔主、被動台股基金表現中，包括群益馬拉松、群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）、安聯台灣大壩、群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）、國泰台灣高股息……等共138檔淨值與大盤同創新高，也讓1,134,886位受益人都賺錢。

群益投信台股研究團隊表示，大盤在創下新高後，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。台股類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪，加上個股波動大，主動式台股基金可在盤勢多空之際來回靈活操作，建議投資人可以台股基金，參與台股未來上漲契機。

群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）經理人陳朝政指出，技術面來看，長線多方優勢明顯，短期內趨勢反轉疑慮不大。資金仍持續推升台股走高，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。在AI發展趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多。在投資布局上，可聚焦科技趨勢+定價權強的企業。

群益馬拉松暨群益台灣精選強棒主動式ETF基金經理人陳沅易表示，台股近期盤勢維持在相對高檔區間震盪，表面上指數漲勢趨緩、波動加大，但若從更宏觀的角度觀察，市場實際上正進入由基本面主導、而非情緒驅動的再定價階段，預期農曆年節前加權指數可望維持強勢表現。支撐台股的核心力量仍來自企業獲利結構的實質改善，尤其是AI所帶動的投資與出口循環。台股仍偏多看待，中長期布局仍以AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主。

15檔淨值新高、規模百億、受益人萬人以上的台股基金。資料來源：CMoney、投信投顧公會
15檔淨值新高、規模百億、受益人萬人以上的台股基金。資料來源：CMoney、投信投顧公會

