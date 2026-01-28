記憶體還是夯！外資大買「這兩檔傳產股」 擠進成交量前十名

台股驚驚漲，28日續創歷史新高，上漲485.9點，收在32,803.82點，漲幅1.5%，成交量8,309.93億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）續跌、跌破月線，聯電（2303）也翻黑，但記憶體重啟漲勢，力積電（6770）、旺宏（2337）、華邦電（2344）都攻漲停；另華新（1605）重回前十名，上漲逾5%，股價收復五日和十日線。成交值前十名中，一樣由記憶體霸榜，不過鴻海（2317）出現在名單中，位居第六。

以成交量來看，面板股群創、友達（2409）續弱，分別下跌3.25%、2.42%，其中群創跌破月線。華新為唯一上榜的傳產類股，收43元，漲幅5.91%，股價重新站回十日線。其餘強勢股都是記憶體族群，顯示市場資金仍追捧。

成交值部分，台積電（2330）收1,820元，創新高，也是成交值第一，聯電位居第二，其餘也都由記憶體類股占據，南亞科（2408）、力積電、華邦電位居三至五名。而鴻海是少見的面孔，擠進第六名，鴻海今收平盤225.5元。

觀察今日外資買賣超，外資大幅買超華新，買超逾4.1萬張，為1月16日以來首次大買破萬張。外資也買超南亞（1303）超過2.3萬張。

鎳價累計近月漲幅約一成，國際鎳金屬主要供應商印尼青山宣布，再次調漲熱軋出口報價每公噸30美元，國內不銹鋼供應鏈業者新盤價將以大漲開出，304每公噸不排除調漲7,000元。業內透露，這將是連續三個漲價，且漲勢將不斷擴大。

此外，AI發展動能擴大，推升銅需求持續增加，加上於全球銅礦業者多年來投資不足，已使產能利用率達到極限，雙因素帶動銅價穩步上漲，華新雖然不鏽鋼營收占比約五成，但也同時擁有近兩成電線電纜產品，同步受惠。

今日成交量前十名分別為群創、聯電、力積電、華新、旺宏、友達、華邦電、南亞、燿華（2367）、南亞科。成交值前十名分別為台積電、聯電、南亞科、力積電、華邦電、鴻海、聯發科（2454）、群聯（8299）、旺宏、欣興（3037）。