再創新天價！台積電今年來累計勁揚270元 貢獻大盤逾2000點

晶圓代工廠台積電再創新天價，今天收在1820元，今年來股價累計勁揚270元，市值激增7兆元，貢獻大盤2167點。其餘晶圓代工廠世界先進、聯電以及記憶體族群南亞科等也都強漲，是推升大盤創高一大動力。

台積電2026年營運展望樂觀，美元營收可望成長接近30%，人工智慧（AI）加速器將是主要成長動能，預期2024年至2029年AI加速器營收年複合成長率將達54%至59%。

台積電計劃擴大投資擴產，今年資本支出將達520億至560億美元，破除市場對AI產業泡沫化疑慮，並吸引買盤積極湧入，推升台積電股價不斷創新天價，今天收在1820元，今年來累計上漲270元，市值增加7兆元，攀升至47.19兆元，貢獻大盤2167點。

除台積電的先進製程和先進封裝需求強勁，台積電為優化資產以支持客戶，降低8吋和6吋晶圓等成熟製程產能，市場預期，世界先進和聯電營運可望受惠轉單效益，此外，中國晶圓代工廠產能滿載，紛紛調漲報價，也有利於世界先進和聯電營運表現。

世界先進和聯電在資金追捧下，股價強漲，其中，世界先進今年來股價自92.1元攀高至今天的163元，上漲70.9元，漲幅約77%；聯電今年來也自49.25元攀高至今天的75.9元，上漲26.65元，漲幅達54%。

記憶體在AI需求超乎預期帶動下，市場出現罕見的缺貨漲價潮，記憶體廠營運紛紛好轉，股價也隨著大漲，南亞科、群聯和華邦電今年來股價同步上漲逾50%，旺宏今年來更自39.45元飆漲至今天的83.8元，漲幅高達112%。