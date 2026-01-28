越股第1季震盪盤堅向上格局 波動即是買點

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

越南股市近期在短線漲幅擴大後，出現技術性拉回整理，投資人追價意願轉趨保守。不過，整體成交量仍維持一定水準，外資小幅淨買超，顯示資金動能並未明顯退潮，市場氛圍偏向短線整理而非趨勢反轉。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷指出，值得留意的是，具政策題材支撐的越南國有企業（SOE）股，仍吸引資金持續進駐，能源、電信等相對防禦型族群表現抗跌，成為盤面穩定力量。市場普遍預期，國企股將是2026年上半年最受關注的投資主軸之一。越南政府已明確訂下國有企業於2026年達成至少10%成長的政策目標，並將透過擴張性財政政策、資本市場深化及選擇性信貸配置加以扶植，其中基礎建設投資與高科技外商直接投資（FDI）被視為中期經濟成長的關鍵引擎。

基本面方面，企業獲利表現仍是推動越股重估的核心催化劑。陳仲愷分析，在信貸環境相對審慎的背景下，具政策支持的國企股，以及信貸成長動能較佳的銀行股，仍被市場視為具備中期投資價值的標的。

政治面亦提供市場穩定預期。越共14屆中央委員會日前一致通過蘇林總書記連任，任期至2031年，顯示政策延續性明確。隨著國會選舉與新一屆政府人事布局將於第1季陸續底定，政治不確定性可望逐步消化，為股市提供支撐。

此外，市場亦持續關注富時指數（FTSE）升級進程。近期官方與券商討論進展包括：接軌全球經紀商結算模式、KRX系統升級以提升交易容量，以及未來中央對手方（CCP）機制規畫。相關制度改革若順利推進，將有助於提升越南資本市場效率與國際能見度，成為中長線資金布局的重要助力。

整體而言，越股短線修正屬於漲多後的健康整理，政策紅利、企業獲利與市場制度升級仍構成中長期正向趨勢，震盪之際，正是投資人重新布局越南股市的關鍵時點。

