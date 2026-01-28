過去十年台股農曆新春開紅盤機率達八成 永豐金證這招試手氣搶紅包

快訊

記者任珮云／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

永豐金證券統計歷史資料顯示，2016年起的過去十年農曆新春台股開紅盤機率達八成，平均報酬率約0.6％，其中以2023年開盤日大漲3.756％最亮眼。今年春節連假長達9天，市場關注開紅盤行情。

台股加權指數28日收盤再新高，外資買超332.7億元！永豐金證券提醒投資人提前規劃資金運用，並創「求籤」數位化互動活動，邀請全台投資人邊交易、邊每日試手氣搶紅包。

永豐金證券宣布自2026年1月21日至3月31日，推出新春活動「2026財運起步走」。活動期間，投資人每日登入活動頁面可免費求籤並獲抽獎資格，交易一筆台股現貨再加碼5次抽獎機會。每日將送出限量1萬元股票禮品卡，並提供精選市場資訊，月月再抽88,000元股票禮品卡與Apple大禮包，紅包不只收，更能轉化為投資金。

為鼓勵投資人把握市場良機，活動還推出「交易加碼抽」：台股投資人每日交易即可累積額外抽獎機會，買賣越多、中獎機率越高，次數達標還可參加「月月抽」，挑戰88,000元股票禮品卡與Apple大禮包。美股投資人每月交易滿1萬美元，即獲抽獎資格，月月抽出12支iPhone 17 Pro，連續達標者更有機會贏取Apple大禮包。

永豐金證券表示，透過「紅包理財財運起步走」活動，讓投資人新年財運加持、紅包變投資金。今年持續聆聽客戶心聲，優化用戶體驗，打造一站式生活金融體驗，實踐「翻轉金融、創造美好生活 Together, a better life」品牌精神，陪伴客戶走出屬於自己的財富成長道路。

AI壓縮世代！環球晶、國巨、華新科齊漲 專家示警：大戶包場、消費卻斷層

＊原文時間1月22日。 2026年初電子產業的異象：上游零件因庫存見底與AI霸權「包場」產能而全面漲價，但這是一場大企業間的B2B軍備競賽，與面臨高失業率及AI職涯衝擊的年輕消費主力形成鮮明斷層。

外資買盤歸隊！台股上漲485點 三大法人買超302億元

台股28日續創歷史新高，台積電（2330）登上1,800元，收1,820元，漲幅2.25%，創下歷史新高，上漲485.9...

基富通2025年五大指標皆全數成長 2026年強化國人退休後理財服務

集保子公司基富通2025年在五大指標皆全數成長，開戶累積逾32萬人，成長11%；TISA也超過5萬人；申購量再創新高，其...

台股及台積電再刷新高 台股收盤上漲480點、台積電收1,820元上漲40元

台股28日收盤上漲485.9點，終場以32,803.82點作收，成交量8,309.93億元；台積電（2330）收盤價1,...

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

台股已連續五個交易日改寫歷史新高，28日開高走高，截至上午11點50分，盤中最高達32,706點、台積電（2330）更衝...

華邦電漲停、台股多頭不回頭！直雲「續抱做多」：沒有利空就是漲

華邦電漲停！台股就是一直噴！ 今天的族群很多都很強，尤其我最推的記憶體今天還是超強，華邦電直接漲停，南亞科則是因為有處置風險所以會比較慢，但是觀察昨天的投信大買記憶體族群，所以代表記憶體還有一大段可

