外資買盤歸隊！台股上漲485點 三大法人買超302億元

台股28日續創歷史新高，台積電（2330）登上1,800元，收1,820元，漲幅2.25%，創下歷史新高，上漲485.9點，收在32,803.82點，漲幅1.5%，成交量8,309.93億元，三大法人買超302.25億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超332.76億元，投信賣超12.04億元，自營商賣超（合計）18.47億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.91億元，自營商（避險）賣超13.56億元。

台積電今收1,820元，貢獻大盤點數約329點，台達電（2308）創收盤新高，收1,280元，上漲2.4%。記憶體南亞科（2408）、華邦電（2344）位居大盤貢獻點數的第三、第四名，旺宏（2337）、華邦電、力積電（6770）、晶豪科（3006）都攻上漲停板，旺宏收83.8元、華邦電收127元，再創新高。

矽光子概念股續噴，光聖（6442）、聯亞（3081）、眾達-KY（4977）、波若威（3163）、華星光（4979）等衝漲停，法人指出，2026年被視為CPO（共同封裝光學）商轉元年，未來三年CPO將快速成為資料中心關鍵架構之一。

台塑集團中台化（1326）續強，大漲逾8%，收44.1元，是今日台塑集團中表現最強的；其次為南亞科，漲幅逾7%。

油價上漲，擁有大型油輪船的散裝航運股受惠，新興（2605）、裕民（2606）大漲超過半根漲停板。

鎳價累計近月漲幅約一成，國內不銹鋼供應鏈業者新盤價將以大漲開出，鋼鐵股走強，彰源（2030）上漲超過5%，世紀鋼（9958）、運錩（2069）上漲約3%，允強（2034）、大成鋼（2027）上漲逾2%。