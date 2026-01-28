AI壓縮世代！環球晶、國巨、華新科齊漲 專家示警：大戶包場、消費卻斷層

＊原文時間1月22日。

2026年初電子產業的異象：上游零件因庫存見底與AI霸權「包場」產能而全面漲價，但這是一場大企業間的B2B軍備競賽，與面臨高失業率及AI職涯衝擊的年輕消費主力形成鮮明斷層。

現在市場最夯的話題就是「漲價」，記憶體、12吋晶圓、ABF、PCB、被動元件的價格，通通漲起來，昨日（1/21）全球第三大矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭公開表示，2026年對半導體業將是「非常好的一年」，主要驅動力正是AI相關應用。目前客戶手中的矽晶圓庫存顯著降低，尤其是12吋先進製程的產線處於滿載狀態。

與此同時，被動元件龍頭國巨（2327）與華新科（2492）也同步發出漲價通知，自2月1日起調漲晶片電阻價格，漲幅約10%到20%。除了需求回溫，最直接的原因是人力、電力以及核心金屬材料（如銀、鈀、釕、錫、銅）的成本持續攀升，迫使大廠採取必要的價格調整。

黃仁勳的「五層蛋糕」：為什麼普通吐司變貴了？

輝達執行長黃仁勳近期將AI產業比喻成「五層蛋糕」：底層是能源，接著是晶片、基礎設施、AI模型，最後才是最頂端的應用，並將其比喻成頂層的櫻桃。

他強調這是一場人類史上最大規模的基礎建設工程，甚至會創造大量年薪達六位數美元的電工、營建工與技師職缺。

若我們把這個邏輯套用到現在的電子產業：現在全產業的「烤箱」幾乎都在忙著烤這些昂貴的「AI 五層大蛋糕」。

生產一個AI用的高級零件（如HBM記憶體或先進製程晶圓），佔用的烤箱空間和時間非常驚人，遠遠超過普通產品。

當工廠老闆發現烤蛋糕賺得更多、且產能被 AI 大戶通通包場時，原本用來生產手機、電腦，就如「普通吐司」產量就被擠壓了。

雪上加霜的是，過去兩年大家都在消耗「吐司」的舊庫存。到了2026年初，冰箱裡的庫存已經降到危險的低水位。

當大家發現冰箱空了想去買吐司，卻發現工廠的烤箱都在烤蛋糕，沒空做吐司。再加上做零件的調味料（如銀、鈀、銅等金屬材料）成本飆升，導致國巨（2327）與華新科（2492）等大廠紛紛調漲晶片電阻價格，漲幅甚至高達20%。

被「嚇到」的老闆：為什麼烤箱數量沒增加？

要看懂現在的漲價，得先回到幾年前，在疫情期間，因為大家瘋搶電子產品，許多廠商為了接單瘋狂擴建工廠、增加設備。但隨後而來的景氣寒冬，讓這些新工廠變成了沉重的負擔，許多老闆領悟到了「血的教訓」。

到了今年，雖然景氣回溫，但老闆們變聰明了，即便需求回來了，他們也不敢隨便增設新的「烤箱」（也就是生產線）。

環球晶（6488）就表示，今年的資本支出，已經比前幾年明顯減少。這導致了一個結果：全台灣、甚至全世界的「烤箱」數量就這麼多，沒辦法像以前那樣隨便增加產能，記憶體、電子元件廠也都是同一個道理。

那麼，為什麼這次他們有底氣不擴產，卻還敢喊漲價？

關鍵差異：這是一場「大企業的軍備競賽」

這次漲價潮最特別的地方在於：廠商賺的不是一般人的口袋錢，而是「大企業比拚 AI」的軍火錢。

現在的獲利大幅提升，來自於微軟、Google、Meta這些巨頭之間，為了開發更強大的AI模型而進行的角力。這是一場企業級的軍備競賽：

買單的是企業：大公司為了不被AI浪潮淘汰，不計代價地搶奪晶片、搶奪產能。 不對稱的繁榮：半導體、電子零組件廠賺的是這些「金礦主」買鏟子的錢，而不是一般消費者換新機的錢。

這就是為什麼即便消費者還在猶豫，上游廠商卻能看好2026年營運將「季季高」，並預期第一季就是全年谷底。

這種漲價效應下，技嘉董事長葉培城就表示：記憶體漲價就怕消費者不買單。

結構性撕裂：失業的青年與消失的工業人才

然而，這場「蛋糕盛宴」背後卻隱藏著社會的寒冬。黃仁勳預言AI將創造大量高薪藍領職缺，但現實數據卻顯示，2025年末美國青年失業率持續攀升，目前高達10.4%，台灣青年失業率則為11.7%。

這裡出現了一個致命的撕裂：過去二十年，台灣雖然大學普及化，但隨之而來的是對勞動價值的重新定義。

現在最真實的情況是：年輕人普遍不願意從事「髒、累、危險」的工作。

這種心理導致了極端的供需失衡，導致黃仁勳口中那群能安裝設備、佈線、施工的「工業專業人才」嚴重斷層。現在的情況是，企業一邊用AI取代基礎白領工作，導致越來越多人失業，一邊卻在高薪喊話找不回工業技術人才。

2026產業觀測「AI霸權下的需求」與「消費者斷層」

站在2026年初這個關鍵轉折點上，電子產業正上演一場高度矛盾的「不對稱繁榮」。

這一波由矽晶圓、被動與主動元件領軍的漲價潮，建立在產能受限、庫存偏低，以及AI應用導入的基礎之上，短期內確實具備支撐力。

然而，上游的繁榮，卻與下游消費市場形成明顯落差。

例如：撐住電腦產業毛利的電競與高效能PC市場，其核心消費族群長期集中在18–35歲的年輕世代，經濟條件相對穩定的40歲以上族群，則偏好實用與耐用導向；但實際受惠於AI產業紅利的人口，僅約佔整體的兩成，其餘多數人則面臨就業不穩、薪資成長停滯，以及職涯入口被AI取代的現實壓力。

進一步來看，AI應用即使部分開始導入各類電子產品，也仍存在關鍵的不確定性：成本是否會因AI導入而轉嫁至終端售價？消費者是否願意為「AI功能」實際買單？以及AI對就業市場的衝擊，是否會在今年持續擴大？在股價沸騰的背後，這些結構性隱憂是2026第一季投資人最需保持清醒的警訊。

當資源向少數領域高度集中，投資已成為不被時代拋下的門票；然而我們必須自問：單靠這波「漲價紅利」，真的足以支撐股價持續攀升嗎？

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：被AI擠壓的世代！被動元件－華新科、矽晶圓－環球晶報價喊漲下，市場現實面的隱憂！