基富通2025年五大指標皆全數成長 2026年強化國人退休後理財服務
集保子公司基富通2025年在五大指標皆全數成長，開戶累積逾32萬人，成長11%；TISA也超過5萬人；申購量再創新高，其中定期定額單月突破33億元；基金存量超過1,900億元，並在今(2026)年1月中突破2,000億元；自結每股純益（EPS）3.52元，年增18%。
2025年推出三大普惠金融服務，包含「好享加－低檔智動投」再升級，納入外幣計價的基金，嘉惠更多投資人；「TISA好享投」，提供千元定期定額投資TISA基金；以及「好享貸」，與元大證金合作，首創線上基金借貸服務，解決長期投資與短期資金需求的兩難，提升投資人的資金運用彈性。
2026年，為強化國人退休後理財服務，將規劃推出基金平台安養信託、動態提領年金等普惠信託服務，落實退休理財第三支柱的目標。
