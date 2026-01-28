台股及台積電再刷新高 台股收盤上漲480點、台積電收1,820元上漲40元

台股28日收盤上漲485.9點，終場以32,803.82點作收，成交量8,309.93億元；台積電（2330）收盤價1,820元，上漲40元，漲幅2.25%，台股及台積電續創新高。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、力積電（6770）、華星光（4979）、景碩（3189）、欣興（3037）及群聯（8299）；成交金額大且疲軟者則為：群創（3481）、國巨*（2327）、精材（3374）、燿華（2367）、世芯-KY（3661）、一詮（2486）、金居（8358）、藥華藥（6446）、穎崴（6515）及矽統（2363）。

第一金投顧表示，加權指數雖然近期成交量能有所降溫，但依舊依舊持穩在所有均線之上，均線維持多頭排列且發散，20日均線上升至30797.91點，給予低檔支撐力道，日KD指標仍在高檔區，MACD指標紅色柱狀體略減。

盤面人氣指標記憶體，則先觀察本周四、五美韓記憶體財報法說會表現，其他電子類股則先端看接下來美國財報的展望，另外就是下周圍封關前一周交易，預計內資股將會較為缺乏動能，短期操作仍建議逢低布局，且多數強勢股乖離較大，技術面要留意停損停利機制。