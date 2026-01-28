紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

台股已連續五個交易日改寫歷史新高，28日開高走高，截至上午11點50分，盤中最高達32,706點、台積電（2330）更衝破1,800大關、最高達1,810元，多頭全面火力全開。

盤面上，記憶體族群表現最為強勢，華邦電（2344）、晶豪科（3006）盤中雙雙攻上漲停板，南亞科（2408）、力積電（6770）、群聯（8299）、威剛（3260）、品安（8088）、創見（2451）、鈺創（5351）等同步集體走強；散裝航運的新興（2605）、中航（2612）、裕民（2606）盤中也亮燈漲停，台航（2617）、慧洋-KY（2637）、四維航（5608）、中櫃（2613）等放量上攻；MCU、玻璃基板、黃仁勳概念股等族群也表現強勢。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國表示，台股在景氣燈號亮出紅燈、AI 產業利多題材持續發酵下，搭配日 KD 指標維持強勢，元月行情續航，指數沿五日線震盪走高，仍具挑戰前高實力。

另外，市場普遍看好AI產業前景，美股AI指標股表現亮眼，帶動多方進場意願；台股本波段沿短期均線上攻，月線、季線及年線維持多頭排列，技術面結構偏多。

同時，日KD指標強勢不墜，MACD柱狀體維持正值，有利多方續航。不過需留意的是，指數與季線乖離已逾12%，加上投信持續減碼、融資餘額攀升至3,800億元以上的相對高檔，籌碼面壓力浮現，恐影響指數續攻動能。

值得注意的是，國際地緣政治衝突尚未完全消除、月底美國政府關門議題，以及農曆年前丙種資金可能獲利了結，短線仍須留意震盪風險。

操作上，欲規劃抱股過農曆年的投資人，建議於封關前五個交易日逢回低接布局；中長線配置則持續聚焦台積電及先進製程與先進封裝相關、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電力與能源、衛星航太軍工、材料升級或供給吃緊概念，以及成衣製鞋等族群。