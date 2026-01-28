快訊

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

今年AI營收倍增、獲利再締新猷 法人調高這檔千金股目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

嘉澤（3533）受惠伺服器及個人電腦拉貨強勁，去年第4季營收繳出超標成績單，法人看好第1季營收僅季減低個位數百分比，淡季不淡，今年隨人工智慧（AI）相關營收倍增，獲利可望再締新猷，調高目標價逾一成。

金控旗下投顧分析，嘉澤上一季營收93.1億元，季增10.7%、年增12.3%，優於預期，主因在於伺服器比重季增4個百分點至44%及個人電腦年底拉貨強勁，Eagle Stream與Bergamo至年底滲透率達75%至80%。

法人評估，即使近期銅、金價等原物料成本大漲，預期在產品組合優化下，嘉澤上季毛利率可望維持51.2%高檔水準，在業外正向貢獻下，單季大賺超過兩個股本。全年來看，則以伺服器成長最為強勁，年增30%，帶動本業獲利再創新高。

嘉澤去年12月營收35.4億元創新高，以在手訂單觀察，預期農曆年前伺服器及個人電腦出貨持續成長，即使第1季為傳統淡季，法人估營收季減低個位數百分比，優於過往表現。其中，伺服器Birch stream滲透率可望由前一季約10%持續提升，毛利率在伺服器及個人電腦維持高檔下，估達51.5%。

展望2026年，嘉澤成長動能聚焦伺服器新產品滲透率提升，英特爾Birch stream滲透率擴增至20%至30%，產品單價增幅達兩成。

法人指出，超微除伺服器市占率持續提升外，Venice新平台可望於第2季推出，預估兩個伺服器新平台滲透率年底拉升達30%至35%，帶動整體產品單價維持15%增幅，預估嘉澤今年通用伺服器出貨量年增8%至10%，帶動整體伺服器營收成長25%至30%。

嘉澤去年AI營收比重約2%，法人預估今年可望拉升為4%至5%，主要拜NVQD通過新規格認證，將加速應用至其他終端客戶，加上so camm預計將應用至Rubin系列，今年AI營收估翻倍成長。

伺服器 營收 嘉澤

延伸閱讀

三寶沒來…蔣萬安宣布好孕專車大升級 曝已是「聊天擔當」

國泰證推「庫存管家」AI服務

金價漲不停！銀樓牌價站上2萬元 臺銀這樣看後市

BLACKPINK「唱好」香港經濟 商場、食肆生意倍增

相關新聞

華邦電漲停、台股多頭不回頭！直雲「續抱做多」：沒有利空就是漲

華邦電漲停！台股就是一直噴！ 今天的族群很多都很強，尤其我最推的記憶體今天還是超強，華邦電直接漲停，南亞科則是因為有處置風險所以會比較慢，但是觀察昨天的投信大買記憶體族群，所以代表記憶體還有一大段可

台股開高走高漲近300點創高 台積電開高10元、最高來到1,800創新高

台股28日開盤指數上漲63.84點，開盤指數為30,381.76點，指數持續走高到32,582電池續創新高。台積電（23...

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

台股已連續五個交易日改寫歷史新高，28日開高走高，截至上午11點50分，盤中最高達32,706點、台積電（2330）更衝...

南亞、台積電、聯電飆漲前...都有這現象 技術分析專家：只在多頭趨勢下交易

台股奔上3萬點，如何判斷市場還在多頭行情中?面對眾多市場訊息，不少人以技術分析作為判斷指標...

道奇挖2球星被批毀大聯盟？勇敢投資才會贏！謝金河：台股企業敢衝、股價爆發力就強

勇敢投資才會贏！道奇的啓示。今天全台灣都在熱烈討論Alex Honnold成功攀登101大樓，讓世界看見台灣，這是台灣很大的一次突破！

紅包行情熱！台股滾量創高 封關前上看33,000大關

台股紅包行情熱，滾量續寫新猷，昨（27）日隨市場買盤再度群聚AI權值股，在台積電領漲，鴻海、聯發科等助攻下，儘管盤面個股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。