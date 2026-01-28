今年AI營收倍增、獲利再締新猷 法人調高這檔千金股目標價

嘉澤（3533）受惠伺服器及個人電腦拉貨強勁，去年第4季營收繳出超標成績單，法人看好第1季營收僅季減低個位數百分比，淡季不淡，今年隨人工智慧（AI）相關營收倍增，獲利可望再締新猷，調高目標價逾一成。

金控旗下投顧分析，嘉澤上一季營收93.1億元，季增10.7%、年增12.3%，優於預期，主因在於伺服器比重季增4個百分點至44%及個人電腦年底拉貨強勁，Eagle Stream與Bergamo至年底滲透率達75%至80%。

法人評估，即使近期銅、金價等原物料成本大漲，預期在產品組合優化下，嘉澤上季毛利率可望維持51.2%高檔水準，在業外正向貢獻下，單季大賺超過兩個股本。全年來看，則以伺服器成長最為強勁，年增30%，帶動本業獲利再創新高。

嘉澤去年12月營收35.4億元創新高，以在手訂單觀察，預期農曆年前伺服器及個人電腦出貨持續成長，即使第1季為傳統淡季，法人估營收季減低個位數百分比，優於過往表現。其中，伺服器Birch stream滲透率可望由前一季約10%持續提升，毛利率在伺服器及個人電腦維持高檔下，估達51.5%。

展望2026年，嘉澤成長動能聚焦伺服器新產品滲透率提升，英特爾Birch stream滲透率擴增至20%至30%，產品單價增幅達兩成。

法人指出，超微除伺服器市占率持續提升外，Venice新平台可望於第2季推出，預估兩個伺服器新平台滲透率年底拉升達30%至35%，帶動整體產品單價維持15%增幅，預估嘉澤今年通用伺服器出貨量年增8%至10%，帶動整體伺服器營收成長25%至30%。

嘉澤去年AI營收比重約2%，法人預估今年可望拉升為4%至5%，主要拜NVQD通過新規格認證，將加速應用至其他終端客戶，加上so camm預計將應用至Rubin系列，今年AI營收估翻倍成長。