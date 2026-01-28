ADR狂漲10.2% 外資今年來買超51萬張、聯電法說會前吸金上漲
聯電（2303）今年來持續吸引外資買超，累計已買超51萬605張，周二ADR大漲10.2%，收在12.48美元，28日法說會前持續吸金，盤中爆出逾37萬張成交量上漲，高居個股成交量第一名。
聯電周二ADR大漲，外資也買超62,193張，早盤以79.6元開出，一度拉升至79.7元，為2000年9月以來的新高，盤中爆出逾37萬張成交量，高居個股成交量第一名，法說會前持續上漲。
聯電去年12月營收192.8億元，月減9.19%，年增1.66%；去年第4季營收618.09億元，季增4.53%，表現優於預期；去年全年營收2,375.53億元，創歷史次高。
聯電卡位CPO領域也有大進展，供應鏈傳出，聯電新加坡Fab 12i P3新廠強化共同封裝光學（CPO）應用布局，已進入實質技術導入與試產準備階段，目標2027年量產。
另外，英特爾與聯電傳出將「世紀大合作」的消息，英特爾要把用於下世代埃米級製程與先進封裝關鍵的獨家技術「Super MIM」超級電容授權給聯電，聯電技術能力將因此大躍進，雙方將攜手搶攻AI世代大商機，樹立台美半導體合作新里程碑；據消息人士透露，聯電內部已設專門團隊針對新合作「動起來」，英特爾則不評論。
