快訊

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

ADR狂漲10.2% 外資今年來買超51萬張、聯電法說會前吸金上漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯電（2303）今年來持續吸引外資買超，累計已買超51萬605張，周二ADR大漲10.2%，收在12.48美元，28日法說會前持續吸金，盤中爆出逾37萬張成交量上漲，高居個股成交量第一名。

聯電周二ADR大漲，外資也買超62,193張，早盤以79.6元開出，一度拉升至79.7元，為2000年9月以來的新高，盤中爆出逾37萬張成交量，高居個股成交量第一名，法說會前持續上漲。

聯電去年12月營收192.8億元，月減9.19%，年增1.66%；去年第4季營收618.09億元，季增4.53%，表現優於預期；去年全年營收2,375.53億元，創歷史次高。

聯電卡位CPO領域也有大進展，供應鏈傳出，聯電新加坡Fab 12i P3新廠強化共同封裝光學（CPO）應用布局，已進入實質技術導入與試產準備階段，目標2027年量產。

另外，英特爾與聯電傳出將「世紀大合作」的消息，英特爾要把用於下世代埃米級製程與先進封裝關鍵的獨家技術「Super MIM」超級電容授權給聯電，聯電技術能力將因此大躍進，雙方將攜手搶攻AI世代大商機，樹立台美半導體合作新里程碑；據消息人士透露，聯電內部已設專門團隊針對新合作「動起來」，英特爾則不評論。

聯電 營收 英特爾

延伸閱讀

英特爾、聯電夥伴關係 更具備戰略性

英特爾、聯電傳大合作 聯家軍助攻瞄準軟資源

整理包／產業景氣風向球！台積電法說會五大重點一次看

台積電法說會／魏哲家談英特爾晶圓代工競局：先進製程拚的是技術與量產節奏

相關新聞

華邦電漲停、台股多頭不回頭！直雲「續抱做多」：沒有利空就是漲

華邦電漲停！台股就是一直噴！ 今天的族群很多都很強，尤其我最推的記憶體今天還是超強，華邦電直接漲停，南亞科則是因為有處置風險所以會比較慢，但是觀察昨天的投信大買記憶體族群，所以代表記憶體還有一大段可

台股開高走高漲近300點創高 台積電開高10元、最高來到1,800創新高

台股28日開盤指數上漲63.84點，開盤指數為30,381.76點，指數持續走高到32,582電池續創新高。台積電（23...

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

台股已連續五個交易日改寫歷史新高，28日開高走高，截至上午11點50分，盤中最高達32,706點、台積電（2330）更衝...

南亞、台積電、聯電飆漲前...都有這現象 技術分析專家：只在多頭趨勢下交易

台股奔上3萬點，如何判斷市場還在多頭行情中?面對眾多市場訊息，不少人以技術分析作為判斷指標...

道奇挖2球星被批毀大聯盟？勇敢投資才會贏！謝金河：台股企業敢衝、股價爆發力就強

勇敢投資才會贏！道奇的啓示。今天全台灣都在熱烈討論Alex Honnold成功攀登101大樓，讓世界看見台灣，這是台灣很大的一次突破！

紅包行情熱！台股滾量創高 封關前上看33,000大關

台股紅包行情熱，滾量續寫新猷，昨（27）日隨市場買盤再度群聚AI權值股，在台積電領漲，鴻海、聯發科等助攻下，儘管盤面個股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。