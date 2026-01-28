第二波攻勢再現？不銹鋼漲價潮、銅價看多 華新出量大漲

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

鎳價累計近月漲幅約一成，國際鎳金屬主要供應商印尼青山宣布，再次調漲熱軋出口報價每公噸30美元，國內不銹鋼供應鏈業者新盤價將以大漲開出；加上銅價同步穩步向上，華新（1605）28日股價再度發動攻勢，盤中大漲逾7%，成交量放大至20萬張。

由於全球各政治板塊動盪、AI發展對原物料需求增溫，各地保守主義興起，印尼政府對當地產出的鎳供應量，逐步擴大管制，印尼當地礦產業者認為，印尼政府正逐步將鎳價推向歷史高點以上。

印尼青山剛通知客戶調漲304系列熱軋等品項出口報價每公噸30美元，新牌價落在每公噸2,035至2,045美元，加上先前三次調漲動作，合計1月至今已調漲每公噸180美元，累計漲幅約一成。

國內不銹鋼業者27日接獲青山漲價通知，新盤價將以大漲開出，304每公噸不排除調漲7,000元。業內透露，這將是連續三個漲價，且漲勢將不斷擴大，華新、燁聯（9957）和唐榮（2035）有望迎接新一輪漲價紅利。

此外AI發展動能擴大，推升銅需求持續增加，加上於全球銅礦業者多年來投資不足，已使產能利用率達到極限，雙因素帶動銅價穩步上漲，華新雖然不鏽鋼營收占比約5成，但也同時擁有近2成電線電纜產品，同步受惠。

線纜業者表示，只要銅價持續穩定上漲，報價就會跟隨銅價起伏，若銅價繼續飆漲，未來開盤也會繼續漲，而線纜廠普遍都會有價格相對較低的銅庫存，因此也會有庫存利益。

華新今以40.95元開出，一度大漲至44.35元，盤中漲幅逾7%。

印尼 漲價

