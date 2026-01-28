油價創近4個月新高 這幾檔擁油輪股價飆漲停

國際油價創下去年10月以來新高，布蘭特原油期貨3月交割價收每桶67.57美元，帶動散裝族群走強，新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）盤中漲停亮燈，慧洋-KY（2637）大漲逾5%，四維航（5608）、台航（2617）漲幅逾4%。

國際油價自今年1月8日開始走強，至28日漲幅達12%，因美國遭遇冬季風暴襲擊，衝擊德州墨西哥灣沿岸部分煉油廠與石化裝置運作，部分大型煉油與石化設施傳出關閉或異常。

同時美國擴大對伊朗施壓，美國「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群已抵達中東，五角大廈也正在調派戰機和防空系統至中東地區。不過美國總統川普表示，德黑蘭迫切希望舉行會談。

兩個因素帶動油價1月時持續向上走高，擁有大型油輪的裕民、新興受惠，裕民與台灣中油、中航合資成立環能海運，共同營運30.2萬噸級超大型油輪（VLCC）3艘及LR1油輪1艘，跨入原油運輸市場；新興則擁有3艘30萬噸等級的VLCC。

除了油價波動可能引起市場搶船之外，中國恢復採購美國大豆，也帶動跨太平洋穀物運輸需求回升。中國承諾未來三年每年至少從美國進口2,500萬噸大豆，支撐2026年巴拿馬極限型運價底部的進一步上移，法人預估裕民2026年每股純益成長至5.7元、年增32.9%。

裕民目前擁有海岬型、巴拿馬型、卡薩姆型、輕便型、水泥專用船、LR1油輪、超大型油輪（VLCC）、超大型礦砂船（VLOC）、液化天然氣運輸船（LNG Carrier）及人員運輸船（CTV）等船型，運力為82艘，總載重噸位為996萬噸。