華邦電漲停、台股多頭不回頭！直雲「續抱做多」：沒有利空就是漲

華邦電漲停！台股就是一直噴！

今天的族群很多都很強，尤其我最推的記憶體今天還是超強，華邦電直接漲停，南亞科則是因為有處置風險所以會比較慢，但是觀察昨天的投信大買記憶體族群，所以代表記憶體還有一大段可以走，我還是主打南亞科和華邦電。

今天各個股票也都表現不錯，華新也直接噴出，我認為V轉機率滿高的，畢竟法人已經回頭買進，國巨還在強勢洗盤，華通我認為今天回穩很不錯，京元電和台達電緩步上攻，所以也都續抱即可！現在這個盤還是相當地強勢。

很多人會說為什麼一直噴？重點就是因為現在就是降息循環+沒有利空，那我們就是要繼續做多！先不多說了，我先去數錢了！

◎本文獲 直雲的投資筆記 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。