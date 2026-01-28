台股早盤走高 沛亨盤中攻上漲停
今日台股早盤走高，IC設計廠沛亨（6291）盤中也亮燈漲停。
沛亨去年合併營收為21.28億元，年增幅度達16.7%，前三季每股純益為3.7元。
沛亨進行集團多角化布局，電腦周邊的業績比重約75％，包括電聲元件與光纖產品事業，網通產品占25％，包括電源管理IC，以及POS機／廣告機業務等。該公司先前提到，去年光纖產品受惠於AI資料中心相關需求非常暢旺，雲端服務供應商（CSP）是其主要客戶，正積極準備擴產。
在電聲元件方面，沛亨主要應用於高階筆電，有越南新廠量產挹注。在光纖產品方面則有AI資料中心相關急單需求帶動業績成長。沛亨指出，光纖產品先前已做過較大規模的擴產，現在產能已滿載，正要積極投入擴產。
另外在電源管理IC方面，沛亨也受惠於DDR5需求帶動而增加，至於POS機／廣告機業務則受惠於美國製造，且有美國銷售據點優勢。
