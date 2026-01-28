2,000元在望 台積電飆1,805元歷史新高、市值46.8兆

外資終止連六賣轉為買超，台積電（2330）ADR周二上漲1.7%，收338.34美元，台積電28日以1,790元開高後衝上1,800元關卡，開盤不到20分鐘一度衝達1,805元，上漲25元，寫歷史新高，市值衝達46.8兆元。

台股早盤以30,381.76點開出，上漲63.84點，指數開高走高，一度拉升至32,706.72點，上漲388.8點，再創歷史新高；台積電以1,790元開高，一度衝達1,805元，站上1,800元關卡之上，再創歷史新高，朝2,000元大關前進。

微軟推出旗下最強自研AI晶片「Maia 200」，強調比亞馬遜AWS、Google等同業的自研AI晶片更強，並將開始導入自家超級電腦等使用；據了解，Maia 200效能強大，採台積電3奈米打造，並透過台積電轉投資ASIC設計服務業者創意投片。法人看好，隨著微軟大量導入Maia 200，將為台積電、創意（3443）後市增添動能。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收約346~358億美元，中間值352億美元，季增約4.4%，換算新台幣為1兆933.6億元到1兆1312.8億元，持續創歷史新高；以匯率假設基礎1美元兌新台幣31.6元計算，毛利率63~65%，營益率54~56%；首季營收將再創高，毛利率與營益率也可望持續季成長。