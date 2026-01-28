台股開高走高漲近300點創高 台積電開高10元、最高來到1,800創新高

台股28日開盤指數上漲63.84點，開盤指數為30,381.76點，指數持續走高到32,582電池續創新高。台積電（2330）開盤價1,790，上漲10元。

群益投顧表示，指數持續緩升改寫新高，延續多頭趨勢，短線技術面轉弱前暫無須預設立場，但族群個股輪動加速，須留意震盪風險。續以盤面短多熱門題材股，依短期均線變化換股操作因應。

操作題材可留意：

1.Optimus明年將開賣，機器人概念股起舞─特斯拉執行⻑馬斯克表示，AI最快可能在今年底超越人類智慧，同時透露人型機器人Optimus已經部屬在部分特斯拉工廠執行簡單任務，並已在德州超級工廠擴大訓練與實測規模，在確認機器人可靠性、安全性和功能範圍後，明年底可望啟動公開銷售。

2.高階玻纖布仍短缺，載板供需持續吃緊─AI帶動材料規格升級潮，高階玻纖布出現史詩級缺貨潮，外電報導蘋果、輝達、Google與亞馬遜等科技巨頭都派人赴日搶料，但龍頭日東紡產能已達極限，最快要等到2027年下半年新產能投產，供不應求問題才有機會緩解，預期載板供需將持續吃緊。

周二（27日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,003.41點，下跌408.99點、跌幅0.83%；S&P500指數上漲0.41%；那斯達克指數上漲0.91%；費半指數上漲2.4%。台積電ADR漲1.69%。

四大指數收盤漲多跌少，科技股強勢領軍帶動，標普改寫歷史新高；聯合健康崩跌近20%拖累道瓊下跌0.83%。輝達上漲1.1%、美光大漲5.44%。德儀公布財報，釋出類比IC需求回溫訊號，盤後股價大漲逾8%。

三大法人周集中市場合計買超225.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超222.7億元，投信賣超50.1億元，自營商（自行買賣）賣超8.9億元，自營商（避險）買超54億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,257口至2,387口，其中外資淨空單減少1,209口至25,318口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,228口至462口。

選擇權未平倉量部分，01月W4大量區買權OI落在32,600點，賣權最大OI落在32,000點 ; 月買權最大OI落在33,700 點，月賣權最大OI落在31,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.72下降至1.69。VIX指數上升1.07至21.77。外資台指期買權淨金額1.97億元 ; 賣權淨金額0.35億元。整體選擇權籌碼面偏空。