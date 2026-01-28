紅包行情熱！台股滾量創高 封關前上看33,000大關

台股紅包行情熱，滾量續寫新猷，昨（27）日隨市場買盤再度群聚AI權值股，在台積電領漲，鴻海、聯發科等助攻下，儘管盤面個股跌多漲少，指數終場仍大漲253點收32,317點，再寫新猷，成交量放大至8,176億元，呈現價量齊揚格局。

美元弱勢，國際熱錢潮湧新興市場，帶動外資昨日轉賣為買，買超222.9億元，點火台積電（2330）、廣達（2382）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股，激勵台積電大漲25元收1,780元再創新高，電子股成交比重也衝上八成，引領指數續寫新猷。

雖然投信賣超50.1億元，連23賣，累計賣超1,290.9億元，不過自營商轉賣為買、買超53.1億元，合計三大法人買超225.7億元。八大公股行庫則逢高調節積蓄護盤本錢，賣超87.6億元。

昨日除加權指數創新高，包括集中市場市值105.3兆元、櫃買市場市值8.2兆元、市櫃市值合計113.5兆元、台指期收32,509點、電子類股指數收1,975.83點、半導體指數收1,071.11點等，也都創新高紀錄。31檔千金股漲多於跌，以力旺、光聖二檔漲停最強勢，緯穎跌3.64%最疲軟。

法人表示，距離蛇年封關僅剩11個交易日，隨蛇年即將告終，市場資金積極趕在封關前搶賺最後一波紅包財，引領紅包行情發酵，使指數以滾量方式不斷走強，預期行情將一路驚驚漲、封關前將上看33,000點大關。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等市場名師觀點，就技術面觀察，台股昨日再創新高，成交量也回升，價量齊揚下，有利多頭延續，指數將繼續沿5日線墊升，蛇年封關前還有高點可期。

操作策略上，建議加碼價量結構佳、AI商機加持、及法人鎖碼股等相關個股。此外，缺貨漲價傳導效應受惠的記憶體、玻纖布、ABF載板、銅箔基板等族群可持續留意；低基期、股底迎轉機的塑化、紡織、工具機等，也可擇機介入。