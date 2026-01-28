台股看回不回 大盤五利多！法人喊今年指數目標39K

台股看回不回，法人陸續上調今年指數目標，最新是凱基投顧喊出39,000點，為現階段內外資最高，調幅達18.1%，看好隨企業獲利看俏等五大利多發酵，大盤將一路漲到年後。

五大利多中，以企業獲利持續成長最受矚目。受惠AI加持，市場普遍預期今年台股上市櫃企業獲利將達二位數年增率；凱基投顧甚至上調年增幅度，由原估的20%，調高為30%，成為台股持續創高走揚的最強底氣。

其次，外資轉賣為買。原本今年來外資持續賣超，至昨日已正式轉賣為買、累計買超120.7億元。由於市場紛紛預期今年新台幣將走升，將引動國際熱錢持續「錢」進台股，將助推行情走揚。

第三，量能不斷擴增。根據統計，集中市場5日均量由去年底4,589億元一路增加，至昨日已升至7,944億元，短短18個交易日，增幅達73.11%。隨量能不斷擴張，滾量上攻已成台股後市看漲基石。

第四，紅包行情登場。隨蛇年封關進入倒數，多頭買盤操作更加積極，帶動紅包行情提前登場。第五，AI續為主旋律。在「只有AI好，其他都不好」下，AI仍是今年帶領台股衝關創高主動能。