規模攀新高 上市櫃2025募資1.19兆

2025年台股全年大漲25%，企業籌資、與申請IPO（首次公開發行）掛牌轉熱。根據金管會統計，2025年全年上市櫃公開募集金額達1兆1,921.7億元，寫史上新高紀錄，年增13.6%；2025年IPO新增掛牌家數達77家，寫下十年新高，達全年新增目標66家的116%，超額達標。

上市櫃公募規模飆新高、IPO新增掛牌家數寫十年新高、連兩年達標。證期局副局長黃仲豪分析，主因是2025年資本市場活絡，推升股價，提升企業籌資意願。

企業籌資規模中，以普通公司債籌資比重增加較多，主因是2025年下半年市場利率走跌，又美元貶值推動買盤轉向台幣債券市場，壓低初級市場定價，企業把握時機進場發行所致。

再觀察2025年IPO掛牌家數中，以新增上櫃掛牌42家寫史上新高最多，上市新增掛牌35家（含創新板五家），黃仲豪說，主因去年AI、半導體、運算產業熱，申請掛牌也多。

金管會公布公開發行公司2025年全年募資情況。2025年公募申報生效案件449件、籌資規模1兆1,921.7億元，件數年減6.3%、籌資額年增13.6%，主因是公司債籌資增加。

2025年私募共86件，金額692.95億元，各年減27%和63%，主因是2024年有如台電等大型私募案，2025年則沒有大案件。

企業籌資後的資金用途，則以四成做「還債」為主。

黃仲豪說，因2025年利率走低，企業習慣先還舊債，再用低成本借新債。

據統計，企業籌資後，有4,109.4億元，約占總籌資額41%，全用來還債。

另有2,100.3億元約占21.3%擴充廠房設備，占比是近三年新高，也是因企業看好未來前景，籌資後更願意設廠投資。