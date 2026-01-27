法人點名5大利多！上調台股目標指數至39,000點 居內外資最高

指數看回不回，一路策「馬」狂奔。法人指出，隨企業獲利看俏等五大利多發酵，台股將一路漲到年後，今年高點將上看39,000點，若以台積電（2330）目標價2,400元作為反推基準，甚至不排除台股還有突破的機會。

五大利多中，以企業獲利持續成長最受矚目。由於受惠AI加持帶動，市場普遍預期2026年台股上市櫃企業獲利將達兩位數年增率；凱基投顧甚至上調年增幅度由原先的20%增至30%，成為台股持續創高走揚的最強底氣。

其次，外資轉賣為買。原本今年以來外資持續賣超的狀況，至27日已正式轉賣為買、累計買超120.74億元。由於市場紛紛預期今年新台幣兌美元匯率將走升，將引動國際熱錢持續「錢」進台股，將助推行情攀高走揚。

第三，量能不斷擴增。根據統計，集中市場的5日均量，已由去年底的4,589億元一路增加，至27日已攀升至7,944億元，短短18個交易日，增幅達73.11%。隨台股量能不斷擴張，滾量上攻已成為台股後市看漲的基石。

第四，紅包行情登場。隨蛇年封關已進入倒數計時，市場多頭買盤操作更加積極，期待在封關前能多賺取紅包財，帶動紅包行情提前登場。第五，AI續為主旋律。在「只有AI好，其他都不好」下，AI仍是今年帶領台股衝關創高的主旋律。

隨五大利多漸次發酵，法人預期，台股將一路驚驚漲至年後；而今年台股高點，凱基投顧在調高台股企業獲利後，以21倍本益比計算，甚至喊出39,000點的最新目標，一舉攀升至內外資最高，約當長期均值上方二個標準差位置。