2026全球投資八大預測：核心仍聚焦美台科技股 AI 延伸至能源與太空

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

風險資產價格連續三年上揚，展望2026年，法人建議投資人，核心配置仍以美國股票型、尤其是美國科技股基金為主，並搭配全球股票型基金為輔，有助掌握AI與創新產業的長期紅利，也能因應景氣回升期成長股的領先優勢。

「鉅亨買基金」投資研究部門主管羅瑤庭27日提出全球投資展望八大市場預測。一，AI需求遠大於供給，離泡沫破滅還很遙遠；二，部分美企進入紅利收割期，投資轉為獲利動能；三，能源與太空成為AI的延伸；四，國家安全壓倒市場經濟，貨幣與財政政策邊界模糊。

五，歐洲政治不穩定度高，慎選有財政政策空間國家；六，配合財政政策，日本央行鴿派升息；七，出口依然暢旺，台灣經濟持續成長；八，中國大陸內外需引擎同時熄火，印度有望成今年贏家。

鉅亨買基金今年初再度領先業界，推出國內首個專為基金投資人設計的「美國景氣雷達」專區「鉅視角」，透過美國包括消費、企業、通貨膨脹、金融市場及領先等重要經濟數據指標，進行各分項綜合評分，進而提供投資燈號作為參考，同時提供積極型及穩健型的資產配置建議，輔助投資人做更完善的基金投資決策。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，去年台灣境內外基金總規模年增16%，不含ETF則成長近15%。鉅亨買基金資產規模則躍升26%，近三年累計更大增1.34倍，明顯超越市場動能，主要是因為市場正在從「單點商品競爭」轉向「投資系統的競爭」。

