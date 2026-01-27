證交所拚永續 「地球特攻隊」上陣
臺灣證券交易所積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），持續透過年度系列活動，逐步落實永續理念。2026年推出全新SDGs系列活動，以「地球特攻隊」作為行動主軸。活動規劃為「一地球、二倡議、三宣導、四行動」架構，透過系統性規劃與多元參與形式，串聯環境保護、資源循環與社會關懷。
「二大倡議」分別響應世界環境日、世界糧食日。以「無塑日×保育海洋」為主軸，辦理回收藝術講座與手作工作坊，將回收行動轉化為可使用的生活物件，使減塑理念具體落實於日常。
「三場宣導」分別為「與咖啡有約」以咖啡渣再利用為主題，將日常廢棄物轉化為實用作品；「清冰箱救剩食」結合主婦聯盟環境保護基金會的專業分享，從剩食與廚餘議題出發，落實低碳飲食；「居家整聊室」則透過系統化整理，協助同仁在空間與心理層面減輕負擔，提升生活與工作品質。
「四項行動」則有「城市森林呼吸日」結合象山步道健行與生態導覽，認識都市綠帶生態；「潮汐守護日」透過淨灘與專業解說，強化海洋保育與減塑意識；「綠林復甦日」以植樹行動回應氣候變遷與棲地保育；「沃土共生日」走入友善耕作農場，透過農務體驗連結土地。
