證交所拚永續 「地球特攻隊」上陣

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），持續透過年度系列活動，逐步落實永續理念。2026年推出全新SDGs系列活動，以「地球特攻隊」作為行動主軸。活動規劃為「一地球、二倡議、三宣導、四行動」架構，透過系統性規劃與多元參與形式，串聯環境保護、資源循環與社會關懷。

「二大倡議」分別響應世界環境日、世界糧食日。以「無塑日×保育海洋」為主軸，辦理回收藝術講座與手作工作坊，將回收行動轉化為可使用的生活物件，使減塑理念具體落實於日常。

「三場宣導」分別為「與咖啡有約」以咖啡渣再利用為主題，將日常廢棄物轉化為實用作品；「清冰箱救剩食」結合主婦聯盟環境保護基金會的專業分享，從剩食與廚餘議題出發，落實低碳飲食；「居家整聊室」則透過系統化整理，協助同仁在空間與心理層面減輕負擔，提升生活與工作品質。

「四項行動」則有「城市森林呼吸日」結合象山步道健行與生態導覽，認識都市綠帶生態；「潮汐守護日」透過淨灘與專業解說，強化海洋保育與減塑意識；「綠林復甦日」以植樹行動回應氣候變遷與棲地保育；「沃土共生日」走入友善耕作農場，透過農務體驗連結土地。

活動 生活 海洋

延伸閱讀

剴剴案二審維持原判 藝人郁方批廢死團體：你們最該被廢死掉

網傳地球將「失去重力7秒」恐死千萬人？NASA發言人澄清了

逛遍全世界好市多？鐵粉飛越半個地球旅行「朝聖」 見日韓1景象驚呆

黃金可以「生」出來 中國科學家首次發現奈米黃金形成過程

相關新聞

紅包行情熱！台股滾量創高 封關前上看33,000大關

台股紅包行情熱，滾量續寫新猷，昨（27）日隨市場買盤再度群聚AI權值股，在台積電領漲，鴻海、聯發科等助攻下，儘管盤面個股...

台股看回不回 大盤五利多！法人喊今年指數目標39K

台股看回不回，法人陸續上調今年指數目標，最新是凱基投顧喊出39,000點，為現階段內外資最高，調幅達18.1%，看好隨企...

台股持續攻高 32K成新地板？五大族群捧為資金焦點

台股27日展現強勁多頭氣勢，在權值股台積電（2330）、聯電及台達電的帶領下，觸及32,428點的歷史新高，日KD指標維...

台股熱！2025企業籌資飆史上新高 IPO十年來最旺

2025年台股全年大漲25%，企業籌資、與申請IPO（首次公開發行）掛牌轉熱。據金管會統計，2025年全年上市櫃公開募集...

2026全球投資8大預測出爐「聚焦美台科技股」 AI延伸至能源與太空

風險資產價格連續三年上揚，展望2026年，法人建議投資人，核心配置仍以美國股票型、尤其是美國科技股基金為主，並搭配全球股...

規模攀新高 上市櫃2025募資1.19兆

2025年台股全年大漲25%，企業籌資、與申請IPO（首次公開發行）掛牌轉熱。根據金管會統計，2025年全年上市櫃公開募...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。