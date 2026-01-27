就市論勢／電源管理、BBU 可留意

盤勢分析

受惠AI半導體強勁需求，加上晶圓代工龍頭法說會訊息正面、記憶體需求火熱，在科技股領軍上攻下，台股大盤屢創新高，一躍站上32,000點關卡，市場投資氣氛熱絡。

台股方面，預估2026年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。各家ASIC也將進入百花齊放態勢，除AWS新晶片，包含Google、Meta等都有晶片推出，相關供應鏈將維持高速成長。算力提升也將同步帶動AI次產業發展，包含被動元件、記憶體、散熱、高速傳輸、半導體設備。

非電族群亦可留意，其中尤以紡織製鞋最值得留意，2025年因市場需求疲弱及關稅等議題，終端品牌大多執行去庫存策略，考量目前產業庫存低檔，及世界盃有望帶動產業需求復甦，樂觀看待2026年紡織製鞋表現。

投資建議

短期來看，台股後續觀察重點在於1月中下旬美國重要公司財報周，預期農曆年節前加權指數維持強勢表現。

針對當前台股盤勢與產業趨勢，建議採取積極操作策略，抓住農曆年節前資金行情。

首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施及半導體設備廠務工程等，具備較高成長潛力。