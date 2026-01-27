就市論勢／電源管理、BBU 可留意

經濟日報／ 周立民（群益平衡王基金經理人）

盤勢分析

受惠AI半導體強勁需求，加上晶圓代工龍頭法說會訊息正面、記憶體需求火熱，在科技股領軍上攻下，台股大盤屢創新高，一躍站上32,000點關卡，市場投資氣氛熱絡。

台股方面，預估2026年市場氛圍仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長。各家ASIC也將進入百花齊放態勢，除AWS新晶片，包含Google、Meta等都有晶片推出，相關供應鏈將維持高速成長。算力提升也將同步帶動AI次產業發展，包含被動元件、記憶體、散熱、高速傳輸、半導體設備。

非電族群亦可留意，其中尤以紡織製鞋最值得留意，2025年因市場需求疲弱及關稅等議題，終端品牌大多執行去庫存策略，考量目前產業庫存低檔，及世界盃有望帶動產業需求復甦，樂觀看待2026年紡織製鞋表現。

投資建議

短期來看，台股後續觀察重點在於1月中下旬美國重要公司財報周，預期農曆年節前加權指數維持強勢表現。

針對當前台股盤勢與產業趨勢，建議採取積極操作策略，抓住農曆年節前資金行情。

首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施及半導體設備廠務工程等，具備較高成長潛力。

AI 台股 半導體

延伸閱讀

台股盤中、收盤續創新高 收32,317點、上漲253點 台積電漲25元

台股ETF受益人創新高19檔同高 科技半導體人氣最旺

大盤創新猷！44檔台股ETF 同創高00927今年來漲幅20.95%居冠

微軟推新一代AI晶片 採台積電3奈米製程

相關新聞

紅包行情熱！台股滾量創高 封關前上看33,000大關

台股紅包行情熱，滾量續寫新猷，昨（27）日隨市場買盤再度群聚AI權值股，在台積電領漲，鴻海、聯發科等助攻下，儘管盤面個股...

台股看回不回 大盤五利多！法人喊今年指數目標39K

台股看回不回，法人陸續上調今年指數目標，最新是凱基投顧喊出39,000點，為現階段內外資最高，調幅達18.1%，看好隨企...

台股持續攻高 32K成新地板？五大族群捧為資金焦點

台股27日展現強勁多頭氣勢，在權值股台積電（2330）、聯電及台達電的帶領下，觸及32,428點的歷史新高，日KD指標維...

台股熱！2025企業籌資飆史上新高 IPO十年來最旺

2025年台股全年大漲25%，企業籌資、與申請IPO（首次公開發行）掛牌轉熱。據金管會統計，2025年全年上市櫃公開募集...

2026全球投資8大預測出爐「聚焦美台科技股」 AI延伸至能源與太空

風險資產價格連續三年上揚，展望2026年，法人建議投資人，核心配置仍以美國股票型、尤其是美國科技股基金為主，並搭配全球股...

規模攀新高 上市櫃2025募資1.19兆

2025年台股全年大漲25%，企業籌資、與申請IPO（首次公開發行）掛牌轉熱。根據金管會統計，2025年全年上市櫃公開募...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。