快訊

川普關稅玩過頭 加、歐、印全硬起來！中等強權合縱連橫抗衡美霸權

F-16失事後亡羊補牢...空軍公布空勤防寒飛行衣 落海最長保暖24小時

「KTV 南霸天」享溫馨拚上市 證交所通過

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，有價證券上市審議委員會27日通過享溫馨（7760）初次申請股票上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

有關享溫馨企業股份有限公司之相關基本資料如下，申請上市資本額為新台幣6億元。公司董事長李東和、總經理李奇霖。輔導上市的承銷商為台新證券。

享溫馨主要業務為視聽歌唱服務業及餐飲服務業。市場結構部分，內銷100%。全體董事持股比率：董事9席、占32.54%。

享溫馨的財務表現上，稅前純益2022年1.08億元、2023年1.56億元、2024年1.13億元、2025年前三季3,536萬元。每股稅後純益（EPS），2022年1.79元、2023年2.93元、2024年2元、2025年上半年0.63元。

董事長 服務業

延伸閱讀

台中婦2度酒駕...凌晨斑馬線上撞死行人 賠33萬判6年4月

達興材、宇瞻 下月法說

證交所「創新辦桌」衝行銷

證交所舉辦投信及證券商頒獎典禮 獎勵發行與造市績優業者

相關新聞

台股再刷新高！上漲253點、收32,317點 三大法人買超227億元

台股27日再刷歷史新高，在台積電（2330）、聯電（2303）、台達電（2308）等帶動下，上漲253.4點，收在32,...

飆漲停的聯電獲外資買超6.2萬張 大跌的群創竟獲外資買超5.9萬張

台股27日盤中及收盤都再刷新歷史紀錄，終場收在32,317.92點，上漲253.4點，三大法人買超227.28億元，其中...

台股今天夯什麼？群創大跌外資接走 聯電目標價升至80元

台股27日再刷歷史新高，在台積電（2330）、聯電（2303）、台達電（2308）等帶動下，上漲253.4點，收在32,...

福袋開箱洗版社群！永豐金證×全家福袋送股票刮刮卡熱銷

四大超商今年推出福袋總價金額推估上看3.06億元，掀起網路開箱熱潮。近日多位網友於社群平台分享「全家2026潮流福袋」開...

元月行情燒不停 分析師曝搶錢就靠「這些族群」

台股元月行情燒不停，頻頻寫歷史新高，27日盤中及收盤都再刷新歷史紀錄，終場收在32,317.92點，上漲253.4點，創...

台股盤中、收盤續創新高 收32,317點、上漲253點 台積電漲25元

台股27日開高走高，繼續延續強勢表現，盤中最高達32,428點，終場漲幅稍有收斂，收在32,317點，上漲253點，漲幅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。