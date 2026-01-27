「KTV 南霸天」享溫馨拚上市 證交所通過
臺灣證券交易所公告，有價證券上市審議委員會27日通過享溫馨（7760）初次申請股票上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。
有關享溫馨企業股份有限公司之相關基本資料如下，申請上市資本額為新台幣6億元。公司董事長李東和、總經理李奇霖。輔導上市的承銷商為台新證券。
享溫馨主要業務為視聽歌唱服務業及餐飲服務業。市場結構部分，內銷100%。全體董事持股比率：董事9席、占32.54%。
享溫馨的財務表現上，稅前純益2022年1.08億元、2023年1.56億元、2024年1.13億元、2025年前三季3,536萬元。每股稅後純益（EPS），2022年1.79元、2023年2.93元、2024年2元、2025年上半年0.63元。
