飆漲停的聯電獲外資買超6.2萬張 大跌的群創竟獲外資買超5.9萬張

台股27日盤中及收盤都再刷新歷史紀錄，終場收在32,317.92點，上漲253.4點，三大法人買超227.28億元，其中外資買超222.79億元。

統計外資買賣超個股發現，外資買超群益台灣精選高息（00919）最多；其次是寫25年多高點的聯電（2303），獲外資買超62,193張；群創（3481）股價雖重挫，外資卻買超59,107張。

台股27日以32,095.08點開高後走高，一度衝達32,428.17點，上漲363.65點，創歷史新高，終場收32,317.92點，上漲253.4點，創收盤新高；權王台積電（2330）以1,760元開出，一度拉升至1,785元，追平歷史新高價， 終場收在1,780元，上漲25元， 漲幅1.42%，創收盤新高。

聯電早盤以71.1元開出， 午盤過後衝達漲停76.2元鎖死，為2000年9月以來的新高價，成交量49萬8,976張，高居個股成交量第二， 僅次於群創；世界（5347）以152元開高後衝達漲停159.5元鎖死到收盤，上漲14.5元。

統計三大法人買超227.28億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超222.79億元，投信賣超48.66億元，自營商買超（合計）53.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.89億元，自營商（避險）買超54.05億元。

外資買超前十名個股中，買超群益台灣精選高息（0056）71,403張最多；其次是買超聯電62,193張；群創收23.05元，下跌1.5元，跌幅6.11%，但高居外資買超個股第三名，單日買超59,107張。