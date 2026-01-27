台股今天夯什麼？群創大跌外資接走 聯電目標價升至80元

台股27日再刷歷史新高，在台積電（2330）、聯電（2303）、台達電（2308）等帶動下，上漲253.4點，收在32,317.92點，漲幅0.79%，成交量7,935.12億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）、友達（2409）都下跌逾半根停板，聯電漲勢最強，收漲停76.2元；記憶體出現觀望氣氛，力積電（6770）走弱，旺宏（2337）平盤，但華邦電（2344）上漲逾2%。成交值前十名中，聯電位居亞軍，市場熱度高，欣興（3037）也擠進排行榜。

以成交量來看，面板股群創、友達表現最為疲弱，分別下跌6.1%、5.24%，記憶體出現走勢分歧，以華邦電漲勢最強，收115.5元，漲幅2.21%，力積電則表現最疲弱，下跌1.81%。燿華（2367）在成量排行中為第五名，是低軌衛星概念股中唯一上榜的個股，收在50.1元，上漲3.29%。

成交值部分，聯電位居亞軍，記憶體的華邦電、旺宏、南亞科（2408）和力積電也擠進前十名，但南亞科和力積電都下跌，其中南亞科跌幅較重，收277元，下跌3.14%。欣興是前十中唯一的ABF載板股，上漲逾6%，收354元，並創下歷史新高。

不過觀察今日外資買賣超，外資除了大買00919、聯電以外，竟也逢低買超群創，買超5.9萬張，但賣超友達逾2.6萬張，並調節記憶體，賣超旺宏、華邦電。

日系外資在報告中指出，台積電計劃在2027年以後，縮減6吋、8吋以及12吋產能，以釋放更多資源給先進邏輯製程，三星亦計劃釋出部分8吋產能，將資源重新配置至利潤更高的記憶體業務，同時降低對驅動IC及其他標準化產品的比重，聯電、世界（5347）先進受惠三星、台積電等領頭大廠釋單的漣漪效應，推升營運成長。因此將聯電，目標價大升至80元，世界先進目標價也大升至150元。

今日成交量前十名分別為群創、聯電、旺宏、華邦電、燿華、力積電、友達、台塑（1301）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）。成交值前十名分別為台積電、聯電、華邦電、旺宏、欣興、南亞科、聯發科（2454）、力積電、華通（2313）、群創。