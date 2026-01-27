臺灣璞玉指數來了 開發具潛藏價值及投資潛力股

臺灣指數公司新編「臺灣璞玉指數」，1月26日起發布收盤指數，指數由自上市股票，以公司獲利與配息穩定建立品質門檻，並運用交易量、值等資料結合交易熱度辨識機制，篩選尚未被發掘潛藏價值股票，選取如璞玉般的股票組合，編製指數表彰優質非熱門股組合的投資績效。

臺灣璞玉指數訂每年4、10月利用3、9月底資料，進行成分股定期審核，以著眼公司長、短期獲利能力較佳及配發股利，設計代表優質股票的篩選指標，符合最近三年EPS皆為正數、最近四季EPS皆為正數、最近三年皆發放股利等三個指標；並以成交金額、成交股數、周轉率、漲幅、波動度等五個指標均非屬前10%高，代表潛藏、非熱門股的篩選指標，選取不限檔數之成分股，採自由流通市值加權。

臺灣指數公司利用114年9月底資料篩選成分股計302檔，發布「臺灣璞玉指數」，以114年底資料分析成分股結構、產業分布，均與發行量加權股價指數有明顯差異，其大、中、小型股分別17檔、103檔、182檔，大、中、小型股權重為34.33%（加權指數85.22%）、49.91%（加權指數9.43%）、15.76%（加權指數5.35%）；產業分布，電子產業114檔、權重為41.31%（加權指數76.27%），金融業11檔、權重為6.8%（加權指數14.29%），傳統產業177檔、權重為51.88%（加權指數9.45%）。

顯示臺灣璞玉指數成分股權重結構較分散於傳產與中、小型股族群。指數權重前十大成分股，按股票代號依序為統一（1216）、遠東新（1402）、儒鴻（1476）、亞德客-KY（1590）、研華（2395）、統一超（2912）、遠傳（4904）、和碩（4938）、中租-KY（5871）及上海商銀（5876）。

臺灣指數公司依「臺灣璞玉指數」編製規則，利用歷史資料進行回溯模擬；2007年4月至2025年12月累積報酬率為477.89%，雖不若加權指數亮眼，但波動度、殖利率均優於加權指數，惟若觀察2007年4月至2023年12月資料，則「臺灣璞玉指數」累積報酬率為424.72%，優於加權指數322.32%。進一步分析如以2007年4月起，對比加權報酬指數的一年報酬率，以每日資料計算，勝率為54.33%，顯示在多數市場情境下具相對優勢；進一步聚焦於大盤處於負報酬期間，其勝率提升至77.08%，反映在市場修正或震盪階段具備較佳的抗跌能力。