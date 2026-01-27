福袋開箱洗版社群！永豐金證×全家福袋送股票刮刮卡熱銷

四大超商今年推出福袋總價金額推估上看3.06億元，掀起網路開箱熱潮。近日多位網友於社群平台分享「全家2026潮流福袋」開箱影片，其中最受矚目福袋內容，就是永豐金證券首創「股票禮品卡－好運刮刮卡」。

不同於一般刮刮樂以娛樂為主、設有中獎率，有網友實測連刮10張皆獲得投資金，全數有中引發熱烈討論。目前福袋送股票刮刮卡熱銷，最高面額大獎僅剩23張，兌換倒數計時，購買全家潮流福袋的民眾回家找找，別錯過小確幸。

刮刮卡可以刮出投資未來金，成為今年春節福袋市場最具話題的亮點。永豐金證券表示，「股票禮品卡－好運刮刮卡」採投資金補貼設計，刮開後即可兌換，最高獎面額2,499元，可直接折抵元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）等豐存股平台上台股ETF及個股啟動金。

在近期台美關稅等利多消息帶動下，台股氣勢如虹，「股票禮品卡－好運刮刮卡」以實質投資補貼形式，為小資族提供一種更有感、也更貼近生活的投資入門體驗。此次「股票禮品卡－好運刮刮卡」，不僅「包包有獎」，還能立即轉換為真實投資行動，對小資族而言比傳統刮刮樂更具有實用價值。永豐金證券內部統計顯示，截至1月26日為止，最高面額2,499元獎項兌換率已突破42.5%，也帶動新戶開戶同步成長。

「好運刮刮卡」嵌入超商日常場景，也成為此次話題持續延燒的原因之一。民眾只要事先完成永豐金證券開戶，在超商購物、等咖啡或便當的空檔時間，即可刮開銀底、掃描QR Code領取投資金，從刮卡到獎項入帳，整個流程約15秒內即可完成。讓投資啟動不再侷限於App或複雜流程，金融服務真正無縫融入日常生活。

隨著台股突破3萬點，降低進場成本與阻力成為投資人最新核心訴求。永豐金證券今年首次與全家便利商店跨界協作，透過務實的投資金補貼，將傳統年節的「儀式趣味」轉化為「理財後援」。伴隨全家福袋熱銷，股票刮刮卡2,499元的高額獎項僅剩23張尚未兌換，民眾快回家找別錯過台股投資金。