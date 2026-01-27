台股再刷新高！上漲253點、收32,317點 三大法人買超227億元

台股27日再刷歷史新高，在台積電（2330）、聯電（2303）、台達電（2308）等帶動下，上漲253.4點，收在32,317.92點，漲幅0.79%，成交量7,935.12億元，三大法人買超227.28億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超222.79億元，投信賣超48.66億元，自營商買超（合計）53.16億元，其中自營商（自行買賣）賣超0.89億元，自營商（避險）買超54.05億元。

台積電收1,780元，創歷史新高，漲幅1.42%。聯電走勢強悍，收漲停板76.2元，成交量近50萬張，且有超過十萬張漲停買單等著買；聯電集團IC設計廠矽統（2363）也拉漲停，收60.5元。ABF載板三雄股價繼續攻高，景碩（3189）漲停亮燈，欣興（3037）、南電（8046）漲幅逾6%，其中欣興收在354元，創下歷史新高。

矽光子族群也現漲勢，光聖（6442）、IET-KY（4971）、波若威（3163）、光環（3234）等收漲停。探針卡穎崴（6515）、旺矽（6223）、精測（6510）都創歷史新高；穎崴收4,275元，漲幅5.17%；旺矽收2,735元，漲幅5.8%；精測收3,280元，上漲1.86%。

防疫概念股集體大漲，印度出現立百病毒病例，衛福部疾管署已預告立百病毒列為第五類法定傳染病，目前台灣沒有相關病例，恆大（1325）、南六（6504）、美德醫療-DR（9103）、康那香（9919）、亞諾法（4133）、高端疫苗（6547）、毛寶（1732）、熱映（3373）漲停。此外生技股王藥華藥（6446）也大漲逾9%，收722元，創11個月來新高。