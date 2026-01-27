元月行情燒不停 分析師曝搶錢就靠「這些族群」

台股元月行情燒不停，頻頻寫歷史新高，27日盤中及收盤都再刷新歷史紀錄，終場收在32,317.92點，上漲253.4點，創收盤新高，在台股今年來一路驚驚鴻的走勢下，是該居高思危還是勇敢進場搶紅包？證券分析師直接點名在一月底前， 這四大族群都是值得關注的「搶錢」股。

台股27日以32,095.08點開高後走高，一度衝達32,428.17點，上漲363.65點，創歷史新高，終場收32,317.92點，上漲253.4點，創收盤新高；權王台積電（2330）以1,760元開出，一度拉升至1,785元，追平歷史新高價，終場收在1,780元，上漲25元，漲幅1.42%，創收盤新高。

聯電（2303）早盤以71.1元開出，午盤過後衝達漲停76.2元鎖死，為2000年9月以來的新高價，成交量49萬8,976張，高居個股成交量第二，僅次於群創（3481）；世界（5347）以152元開高後衝達漲停159.5元鎖死到收盤，上漲14.5元。

台股去年以28,963.6點封關，統計今年來大盤指數已上漲3,354.32點，漲幅11.58%，有望寫最狂元月紀錄，到底在台股頻頻創高下，還可不可以進場買股票？

證券分析師張陳浩直接點名可以留意四大族群，包括股價淨值比低 1的個股、漲價題材的記憶體股、AI各族群龍頭股、比價效應股等，在1月底前都值得關注。

張陳浩認為，以記憶體股來說可以留意華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）、晶豪科（3006）等；至於AI股的部分尤其要關注的是各族群的龍頭，例如聯發科（2454）、電源供應的台達電（2308）、CCL的台光電（2383）及聯茂（6213）、先進封裝的京元電子（2449）等；還有具比價效應的晶圓代工，聯電及世界都可以關注。