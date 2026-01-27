快訊

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」 韓媒曝美2周前曾警告

元月行情燒不停 分析師曝搶錢就靠「這些族群」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股元月行情燒不停，頻頻寫歷史新高，27日盤中及收盤都再刷新歷史紀錄，終場收在32,317.92點，上漲253.4點，創收盤新高，在台股今年來一路驚驚鴻的走勢下，是該居高思危還是勇敢進場搶紅包？證券分析師直接點名在一月底前， 這四大族群都是值得關注的「搶錢」股。

台股27日以32,095.08點開高後走高，一度衝達32,428.17點，上漲363.65點，創歷史新高，終場收32,317.92點，上漲253.4點，創收盤新高；權王台積電（2330）以1,760元開出，一度拉升至1,785元，追平歷史新高價，終場收在1,780元，上漲25元，漲幅1.42%，創收盤新高。

聯電（2303）早盤以71.1元開出，午盤過後衝達漲停76.2元鎖死，為2000年9月以來的新高價，成交量49萬8,976張，高居個股成交量第二，僅次於群創（3481）；世界（5347）以152元開高後衝達漲停159.5元鎖死到收盤，上漲14.5元。

台股去年以28,963.6點封關，統計今年來大盤指數已上漲3,354.32點，漲幅11.58%，有望寫最狂元月紀錄，到底在台股頻頻創高下，還可不可以進場買股票？

證券分析師張陳浩直接點名可以留意四大族群，包括股價淨值比低 1的個股、漲價題材的記憶體股、AI各族群龍頭股、比價效應股等，在1月底前都值得關注。

張陳浩認為，以記憶體股來說可以留意華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）、晶豪科（3006）等；至於AI股的部分尤其要關注的是各族群的龍頭，例如聯發科（2454）、電源供應的台達電（2308）、CCL的台光電（2383）及聯茂（6213）、先進封裝的京元電子（2449）等；還有具比價效應的晶圓代工，聯電及世界都可以關注。

台股 歷史

延伸閱讀

台股ETF受益人創新高19檔同高 科技半導體人氣最旺

大盤創新猷！44檔台股ETF 同創高00927今年來漲幅20.95%居冠

台股衝破32K 千億銀彈上膛…單月漲逾3,000點將寫最狂元月

高盛調高台股目標至34,600

相關新聞

台股盤中、收盤續創新高 收32,317點、上漲253點 台積電漲25元

台股27日開高走高，繼續延續強勢表現，盤中最高達32,428點，終場漲幅稍有收斂，收在32,317點，上漲253點，漲幅...

元月行情燒不停 分析師曝搶錢就靠「這些族群」

台股元月行情燒不停，頻頻寫歷史新高，27日盤中及收盤都再刷新歷史紀錄，終場收在32,317.92點，上漲253.4點，創...

金價衝破5000元、白銀同步暴衝 投資人加速撤離美債

國際政治緊張升高、全球金融秩序不確定性加劇，資金迅速湧向避險資產，推動貴金屬市場出現歷史性飆漲。國際現貨金價26日盤中首...

台股早盤上漲逾百點再創新高 台積電開盤上漲5元

台股27日開盤指數上漲30.56點，開盤指數為32,095.08點。台積電（2330）開盤價1,760，上漲5元。

國際政治不穩定 黃金白銀齊飆、美股觀望

受地緣政治緊張、貿易關稅威脅與政府停擺風險等因素影響，國際資金瀰漫避險氣氛，黃金與白銀價格持續破紀錄走高。美國股市同樣因...

台積電ADR小幅收黑、聯電大漲超過7% 日月光也強勢

台股ADR周一（26日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌0.65%，報每股332.71美元，換算並折合台幣後為每股2,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。