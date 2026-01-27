台股盤中、收盤續創新高 收32,317點、上漲253點 台積電漲25元
台股27日開高走高，繼續延續強勢表現，盤中最高達32,428點，終場漲幅稍有收斂，收在32,317點，上漲253點，漲幅0.79%，成交量7,935億元，盤中、收盤再創新高，台積電（2330）終場收1,780元，上漲25元，漲幅1.42%。
市場對美國可能與日本協調干預匯市的揣測持續升溫，推升避險資產需求。貴金屬延續強勁漲勢，金價突破每盎司 5,000 美元。根據《CNBC》報導，USA Rare Earth 表示，將發行 1,610 萬股普通股及 1,760 萬份認股權證予美國商務部。
美國政府入股加持，反映川普政府正加速打造西方稀土與關鍵礦物供應鏈，藉此降低對中國的依賴。另外，由於美韓貿易協議在韓國國會的批准進度延宕，川普調高南韓汽車、藥品、木材關稅至25%。周一美股四大指數漲跌互見，台積電ADR下跌0.65%。
周一（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,412.40點，上漲313.69點、漲幅0.64%；S&P500指數上漲0.5%；那斯達克指數上漲0.43%；費半指數下跌0.39%。台積電ADR跌0.65%。
統一投顧表示，台股昨日再創新高，技術面維持強勢，本周美股科技財報週登場，市場正向預期，有利台股再挑戰新高。目前台股技術面季線乖離率大、融資已超過3,800億，加上國際地緣衝突猶存、月底美國政府關門議題及農曆年前丙種資金獲利出場，仍須隨時留意短期波動。
欲規劃抱股過農曆年者建議封關前五日低接布局。中長線布局，維持聚焦：台積電及先進製程/封裝相關、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太軍工、材料升級或短缺概念、成衣製鞋等族群。
