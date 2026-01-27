台股盤中、收盤續創新高 收32,317點、上漲253點 台積電漲25元

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台股27日開高走高，繼續延續強勢表現，盤中最高達32,428點，終場漲幅稍有收斂，收在32,317點，上漲253點，漲幅0.79%，成交量7,935億元，盤中、收盤再創新高，台積電（2330）終場收1,780元，上漲25元，漲幅1.42%。

市場對美國可能與日本協調干預匯市的揣測持續升溫，推升避險資產需求。貴金屬延續強勁漲勢，金價突破每盎司 5,000 美元。根據《CNBC》報導，USA Rare Earth 表示，將發行 1,610 萬股普通股及 1,760 萬份認股權證予美國商務部

美國政府入股加持，反映川普政府正加速打造西方稀土與關鍵礦物供應鏈，藉此降低對中國的依賴。另外，由於美韓貿易協議在韓國國會的批准進度延宕，川普調高南韓汽車、藥品、木材關稅至25%。周一美股四大指數漲跌互見，台積電ADR下跌0.65%。

周一（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,412.40點，上漲313.69點、漲幅0.64%；S&P500指數上漲0.5%；那斯達克指數上漲0.43%；費半指數下跌0.39%。台積電ADR跌0.65%。

統一投顧表示，台股昨日再創新高，技術面維持強勢，本周美股科技財報週登場，市場正向預期，有利台股再挑戰新高。目前台股技術面季線乖離率大、融資已超過3,800億，加上國際地緣衝突猶存、月底美國政府關門議題及農曆年前丙種資金獲利出場，仍須隨時留意短期波動。

欲規劃抱股過農曆年者建議封關前五日低接布局。中長線布局，維持聚焦：台積電及先進製程/封裝相關、AI概念股、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電力能源相關、衛星航太軍工、材料升級或短缺概念、成衣製鞋等族群。

台積電 美國商務部

金價衝破5000元、白銀同步暴衝 投資人加速撤離美債

國際政治緊張升高、全球金融秩序不確定性加劇，資金迅速湧向避險資產，推動貴金屬市場出現歷史性飆漲。國際現貨金價26日盤中首...

台股早盤上漲逾百點再創新高 台積電開盤上漲5元

台股27日開盤指數上漲30.56點，開盤指數為32,095.08點。台積電（2330）開盤價1,760，上漲5元。

國際政治不穩定 黃金白銀齊飆、美股觀望

受地緣政治緊張、貿易關稅威脅與政府停擺風險等因素影響，國際資金瀰漫避險氣氛，黃金與白銀價格持續破紀錄走高。美國股市同樣因...

台積電ADR小幅收黑、聯電大漲超過7% 日月光也強勢

台股ADR周一（26日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌0.65%，報每股332.71美元，換算並折合台幣後為每股2,...

台股衝破32K 千億銀彈上膛…單月漲逾3,000點將寫最狂元月

台股多頭馬力十足，昨（26）日無懼台積電股價由紅翻黑，非電傳產集團股接棒演出，搭配金融股助陣，寫下多項紀錄，加權指數終場...

兩大財金首長看後市 科技股續亮 傳產將回溫

台股攻克32,000點，立委羅明才昨（26）日在立法院財委會關切新一年台股是否續有亮點，央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆...

