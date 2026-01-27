光通訊族群齊揚 光聖、波若威領頭

快訊

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光通訊族群27日集體發動攻勢，由光聖（6442）及波若威（3163）領頭，光聖甫一開盤便跳空漲停鎖死，強勢表態；而波若威緊隨其後，出關後第二天便跳空急拉漲停鎖死；緊隨其後的是光環（3234），同為聯亞（3081）後段代工廠商，隨著稼動率逐漸提升，今年有望由虧轉盈，股價一度漲停；而眾達（4977）則大漲近半根漲停板。

法人表示，今年將會是CPO光通訊商轉元年，看好未來三年間CPO將會成為data center極其重要的一環。而外資更是出具報告，表示AI算力需求爆發將推動光通信產業升級，而北美CSP大廠及台積電（2330）資本支出持續擴張，更是印證AI基礎設施需求強勁，將帶動高速光模塊需求迎來爆發性成長。盡管上游原物料存在短期供給缺口，但上游廠商正積極擴廠，外資預計今年缺料情況將逐漸緩解，而矽光子滲透率將逐步提升。

美國光通訊大廠Lumentum近期也表示，泰國磷化銦晶圓廠單位產能已經提升40%，高速EML雷射晶片佔比持續提升，訂單已鎖定至2027年，可見光通訊需求持續暢旺。

光通訊 漲停

相關新聞

群創跟華邦電、南亞科買哪個？分析師這麼看…

面板廠群創（3481）擁有世足賽商機、扇出型面板級封裝、智慧座艙等三大利多題材，股價衝高後出現休息，到底可不可以進場買？...

至上啖記憶體紅利 在手庫存價值飆升

三星傳出近期大幅調升記憶體報價，NAND晶片本季報價翻倍，DRAM也漲七、八成，三星主要通路商至上（8112）營運同步大...

南茂將擴產 2026年迎好年

封測廠南茂（8150）受益於記憶體市場強勁復甦與需求轉向高階產品，加上調漲記憶體封測價格10%至20%效益挹注下，法人看...

新唐 強化日本布局

華新麗華集團旗下微控制器（MCU）廠新唐（4919）強化日本布局，昨（26）日代日本子公司NTCJ公告資本支出預算案，預...

京元電 AI布局傳捷報

半導體測試大廠京元電（2449）AI布局報捷，成功鞏固輝達及多家AI ASIC客戶關鍵訂單。法人指出，隨AI測試需求外溢...

乙盛 2025年EPS估逾4元

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）上季受惠車用及伺服器產品出貨升溫，營運淡季不淡。法人看好，乙盛去年每股純益有...

