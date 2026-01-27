台股開高走高 盤中最高一度大漲363點衝上32,428點 再刷盤中歷史新高

美股四大指數26日漲多跌少，僅費半指數小跌0.3%。27日台股仍開高走高。盤中最高一度大漲363點，衝上32,428點，再刷盤中歷史新高。台積電盤中最高上漲30元至1,785元，同樣再刷新盤中歷史新高價位。

永豐期貨指出，台股呈現期現不同調的高檔整理格局，市場整體氛圍明顯偏向觀望，核心原因在於投資人同步等待聯準會利率決策會議對未來利率政策的最新態度，以及美國重量級科技股財報能否延續成長動能，在不確定性升高之下，追價意願明顯降溫，成交量出現些許萎縮，反映短線資金選擇暫時退場觀察，期貨端因避險與預期心理影響表現相對偏弱，但現貨市場仍能穩守32,000點之上，顯示中長線資金尚未鬆動，結構上並未轉空。

永豐期貨表示，目前盤勢進入高位階的資金輪動階段，資金開始從先前高度集中的權值核心，轉向具備題材性、財報期待或評價修復空間的標的，然而必須留意的是，在量能無法有效放大的前提下，僅靠權值股輪流撐盤，對指數持續推升的力道有限，這樣的盤面更像是多頭節奏調整而非再度加速，後續台股能否站穩甚至再創高，關鍵仍回到兩個核心條件，其一是美國科技股財報是否優於預期，帶動整體科技族群評價上修，其二是聯準會是否釋出更明確、偏向鴿派的利率展望，降低市場壓力，否則在消息面空窗期與量縮環境下，指數即便守住32,000點，也較可能維持高檔震盪。