快訊

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

台股開高走高 盤中最高一度大漲363點衝上32,428點 再刷盤中歷史新高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數26日漲多跌少，僅費半指數小跌0.3%。27日台股仍開高走高。盤中最高一度大漲363點，衝上32,428點，再刷盤中歷史新高。台積電盤中最高上漲30元至1,785元，同樣再刷新盤中歷史新高價位。

永豐期貨指出，台股呈現期現不同調的高檔整理格局，市場整體氛圍明顯偏向觀望，核心原因在於投資人同步等待聯準會利率決策會議對未來利率政策的最新態度，以及美國重量級科技股財報能否延續成長動能，在不確定性升高之下，追價意願明顯降溫，成交量出現些許萎縮，反映短線資金選擇暫時退場觀察，期貨端因避險與預期心理影響表現相對偏弱，但現貨市場仍能穩守32,000點之上，顯示中長線資金尚未鬆動，結構上並未轉空。

永豐期貨表示，目前盤勢進入高位階的資金輪動階段，資金開始從先前高度集中的權值核心，轉向具備題材性、財報期待或評價修復空間的標的，然而必須留意的是，在量能無法有效放大的前提下，僅靠權值股輪流撐盤，對指數持續推升的力道有限，這樣的盤面更像是多頭節奏調整而非再度加速，後續台股能否站穩甚至再創高，關鍵仍回到兩個核心條件，其一是美國科技股財報是否優於預期，帶動整體科技族群評價上修，其二是聯準會是否釋出更明確、偏向鴿派的利率展望，降低市場壓力，否則在消息面空窗期與量縮環境下，指數即便守住32,000點，也較可能維持高檔震盪。

科技股 台股 財報

延伸閱讀

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

台積電ADR小幅收黑、聯電大漲超過7% 日月光也強勢

白宮入股效應 美國稀土公司股價大漲

台股衝破32K 千億銀彈上膛…單月漲逾3,000點將寫最狂元月

相關新聞

台股早盤上漲逾百點再創新高 台積電開盤上漲5元

台股27日開盤指數上漲30.56點，開盤指數為32,095.08點。台積電（2330）開盤價1,760，上漲5元。

金價衝破5000元、白銀同步暴衝 投資人加速撤離美債

國際政治緊張升高、全球金融秩序不確定性加劇，資金迅速湧向避險資產，推動貴金屬市場出現歷史性飆漲。國際現貨金價26日盤中首...

國際政治不穩定 黃金白銀齊飆、美股觀望

受地緣政治緊張、貿易關稅威脅與政府停擺風險等因素影響，國際資金瀰漫避險氣氛，黃金與白銀價格持續破紀錄走高。美國股市同樣因...

台積電ADR小幅收黑、聯電大漲超過7% 日月光也強勢

台股ADR周一（26日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌0.65%，報每股332.71美元，換算並折合台幣後為每股2,...

台股衝破32K 千億銀彈上膛…單月漲逾3,000點將寫最狂元月

台股多頭馬力十足，昨（26）日無懼台積電股價由紅翻黑，非電傳產集團股接棒演出，搭配金融股助陣，寫下多項紀錄，加權指數終場...

兩大財金首長看後市 科技股續亮 傳產將回溫

台股攻克32,000點，立委羅明才昨（26）日在立法院財委會關切新一年台股是否續有亮點，央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。