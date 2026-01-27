快訊

沒等到槍斃！死囚歐陽榕中毒身亡 檢證實他未按時服藥

曾被疑復合藍正龍？周幼婷獨陪兒參賽 2026年正式復出

三星手機又爆炸！Galaxy S25+半夜充電起火 官方認了願意賠償

防疫股成今日黑馬！印度立百病毒 恆大、毛寶、高端疫苗等八檔亮燈

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

印度近日傳出立百病毒疫情，衛福部並預告修正「傳染病分類及第4類與第5類傳染病之防治措施」草案，新增立百病毒為第5類法定傳染病。加上流感高峰季節來臨，防疫概念股成為今日盤面黑馬，盤中八檔亮燈。

防疫股成27日盤中焦點，恆大（1325）、毛寶（1732）、亞諾法（4133）、熱映（3373）、優盛（4121）、美德醫療-DR（9103）、康那香（9919）、高端疫苗（6547）等八檔攻漲停；國光生（4142）（4142)、南六（6504）、合世（1781）等盤中也大漲逾5%。

近期印度南部喀拉拉邦爆發立百病毒疫情，引發國際關注，據了解，截至1月19日累積報告5例，目前台灣沒有相關病例。該病毒不僅是出現染病患者，更傳染給醫護人員，研判為有限度的人傳人疫情。

根據疾管署監測資料，立百病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡也曾出現疫情。迄今全球累計超過750例確診病例，致死率約58%。由於，印度日前出現立百病毒病例，雖然泰國沒有，但多個觀光景點有大量印度遊客，泰國當局加強疾病監控，普吉國際機場已對來自印度的遊客加強健康檢測。

此外，國內流感疫情持續升溫，感染專家表示，目前國內流感病毒型別為H3N2變異株「K分支」為主，並達9成。疾管署預估今年流感疫情將在春節前後迎來高峰，單周就診人次預估約在13萬至14萬。

疫情 印度

延伸閱讀

從英式優雅到印式庶民 印度孟買經典不朽城市魅力大公開

印度擬降歐盟車關稅至40%

印度爆立百病毒病例 疾管署將列第五類法定傳染病

食物歧視？印度學霸微波家鄉菜遭嫌「味道刺鼻」 槓上美大學獲賠627萬

相關新聞

台股衝破32K 千億銀彈上膛…單月漲逾3,000點將寫最狂元月

台股多頭馬力十足，昨（26）日無懼台積電股價由紅翻黑，非電傳產集團股接棒演出，搭配金融股助陣，寫下多項紀錄，加權指數終場...

AI漣漪效應浮現！野村大升這兩檔半導體股目標價達五成

野村證券在最新出具的「大中華半導體產業」報告中指出，半導體產業正出現由AI推動的「結構性變化」。台廠聯電（2303）、世...

台電啟動334億元配電系統五年升級計畫 這些類股有望受惠

為進一步消弭停電事故，台電已啟動「配電系統五年升級計畫」將加速汰換全國老舊變壓器、線路及開關等設備。據了解，包括華城（1...

台股早盤上漲逾百點再創新高 台積電開盤上漲5元

台股27日開盤指數上漲30.56點，開盤指數為32,095.08點。台積電（2330）開盤價1,760，上漲5元。

證交所舉辦投信及證券商頒獎典禮 獎勵發行與造市績優業者

臺灣證券交易所為表揚114年發行ETF之投信業者對市場的貢獻，以及在ETF造市與交易推動方面表現卓越的證券商，於115年...

兩大財金首長看後市 科技股續亮 傳產將回溫

台股攻克32,000點，立委羅明才昨（26）日在立法院財委會關切新一年台股是否續有亮點，央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。