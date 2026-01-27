致死率約58%！印度爆立百病毒病例 防疫股七檔攻漲停

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

印度出現立百病毒病例，泰國普吉國際機場已對來自印度的遊客加強健康檢測，因多個觀光景點有大量印度遊客。衛福部疾管署已預告立百病毒列為第五類法定傳染病，目前台灣沒有相關病例，但將針對泰國加強監控。防疫概念股27日集體大漲，恆大（1325）、美德醫療-DR（9103）、康那香（9919）、亞諾法（4133）、高端疫苗（6547）、毛寶（1732）、熱映（3373）漲停，優盛（4121）盤中大漲逾9%，國光生（4142）漲幅逾5%。

印度南部喀拉拉邦日前出現立百病毒病例，截至1月19日累積報告5例，不僅是出現染病患者，更傳染給醫護人員，研判為有限度的人傳人疫情，引發國際關注。

疾管署於1月16日預告修正「傳染病分類及第四類與第五類傳染病之防治措施」草案，新增「立百病毒感染症」為第五類傳染病，預告期60天。根據疾管署監測資料，立百病毒於1998年在馬來西亞首次發現人類感染案例，隔年新加坡也曾出現疫情。迄今全球累計超過750例確診病例，致死率約58%。

衛福部疾管署副署長林明誠說，立百病毒的自然宿主是果蝠，如果吃到被果蝠咬過或汙染的食物如水果，就有傳染風險，出門在外生冷食物最好都不要吃，「熱的、熟的，還是比較安全」。

感染立百病毒初期的症狀與流感類似，有些無症狀，有些呈現輕微或嚴重急性呼吸道症狀。嚴重個案可導致腦炎及抽搐，並於24到48小時進展至昏迷。康復後，可能有後遺症，如抽搐或人格改變。

印度立百病毒疫情傳出，雖然目前台灣並無病例，但仍需注意警戒，帶動防疫概念股齊漲，恆大、美德醫療-DR、康那香、亞諾法、高端疫苗、毛寶、熱映漲停，優盛盤中大漲逾9%，國光生漲幅逾5%。

