台股早盤上漲逾百點再創新高 台積電開盤上漲5元

台股27日開盤指數上漲30.56點，開盤指數為32,095.08點。台積電（2330）開盤價1,760，上漲5元。

群益投顧表示，美國聯準會FOMC會議即將登場，市場預期將維持利率不變；輝達執行⻑黃仁勳擬於1月底來台參加分公司尾牙，預期將對AI發展前景再開金口。近期台股驚驚漲、指數屢創新高，在黑天鵝飛出前，台股可望再寫新猷。美國政府財政問題再度浮現、中東緊張局勢似有升溫跡象等系統性風險不容忽視，但H200能否成功銷中國大陸似乎露出曙光。台股經濟基本面、題材面等皆樂觀偏多，短線仍可望再創新高；由於盪幅度較大，建議謹慎靈活操作。

操作題材可留意：

1.Switch 2概念股─市場追蹤機構Circana1月22日公布任天堂Switch 2遊戲機榮登2025年美國最暢銷遊戲硬體平台寶座，自開賣七個月以來，在美國市場銷售量高達440萬台，創Switch 1同期銷量二倍，並較PlayStation 4推出後同期銷量高約35%。任天堂曾表示，2025年9月底前，Switch 2在全球已賣出超過1,000萬台，預測2025年4月至2026年3月全球銷量上看1,900萬台。

2.輝達概念股─輝達執行⻑黃仁勳訂於2026年1月底再度訪台，預計1月30日參加輝達台灣分公司尾牙，並進行密集供應鏈拜訪行程；市場關注焦點為新一代AI平台Rubin在製程、封裝與系統供應鏈端的相關議題。

周一（26日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,412.40點，上漲313.69點、漲幅0.64%；S&P500指數上漲0.5%；那斯達克指數上漲0.43%；費半指數下跌0.39%。台積電ADR跌0.65%。

標普500和那指攀升至一周多以來的最高水準。蘋果、微軟、Alphabet、Meta與博通是帶動標普500指數上漲的主要動力。本周逾90家標普成分股擬公布最新財報,包括蘋果、Meta、微軟等重量級企業，將對AI熱潮帶動的漲勢的一次關鍵考驗。

三大法人周一集中市場合計賣超94.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超14.9億元，投信賣超46.5億元，自營商（自行買賣）賣超4.6億元，自營商（避險）賣超28.5億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,395口至3,644口，其中，外資淨空單增加3,861口至26,527口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,447口至766口。

選擇權未平倉量部分，01月W4大量區買權OI落在32,600點，賣權最大OI落在31,000點 ; 月買權最大OI落在34,100點，月賣權最大OI落在31,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.86下降至1.72。VIX指數上升0.13至20.7。外資台指期買權淨金額1.69億元 ; 賣權淨金額0.28億元。整體選擇權籌碼面偏空。