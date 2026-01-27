快訊

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

台南藍白介選嚴重？醫狠酸綠不會看民調 更剖析謝龍介能贏

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

美股多收漲台積電ADR小跌 投顧：台股多頭架構未變

中央社／ 台北27日電

美股多收漲，僅費半指數小跌，台積電ADR跌0.65%，台股26日站上32000點，再創收盤新高，投顧指出，台股資金行情強力簇擁，多頭架構未變，市場持續關注美國大型企業財報公布，以及聯邦準備理事會（Fed）最新利率決策。

投資人正準備迎接本週稍晚要公布的一連串大型企業財報，以及美國聯邦準備理事會（Fed）最新利率決策，華爾街股市主要指數今天大多收漲。

道瓊工業指數上揚313.69點或0.64%；標準普爾500指數攀漲34.62點或0.50%；那斯達克指數揚升100.12點或0.43%；費城半導體指數下跌30.88點或0.39%。

輝達股價小跌0.64%，收186.47美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌0.65%，收332.71美元。

台指期盤後上漲138點，漲0.43%，收在32288點。

台股26日漲103.01點，收在32064.52點，站上32000點，再創收盤新高，成交值新台幣7246.14億元。三大法人合計賣超94.64億元。其中，自營商賣超33.21億元，投信賣超46.5億元，外資及陸資賣超14.93億元。

台積電26日盤中達1785元續寫天價，但終場收在1755元，跌15元。

輝達宣布，對AI基礎設施供應商CoreWeave投資20億美元（約新台幣628億元），受此消息激勵，CoreWeave今天早盤股價大漲12%。

投顧分析師指出，台股在資金行情強力簇擁下，促使大盤再創歷史新高，保持多頭架構未變，後續持續留意量價結構，做為上攻力道強弱依據，市場普遍認為聯準會將維持利率水準不變，台股現今氛圍相當熱絡，由於漲幅大，盤面輪動速度快，短線風險意識須加強，市場持續關注美國大型企業財報公布，以及Fed最新利率決策。

台積電 台股

延伸閱讀

台積電ADR小幅收黑、聯電大漲超過7% 日月光也強勢

哈薩克供應前景改善 國際油價小跌

微軟推新一代AI晶片 採台積電3奈米製程

台股衝破32K 千億銀彈上膛…單月漲逾3,000點將寫最狂元月

相關新聞

台股衝破32K 千億銀彈上膛…單月漲逾3,000點將寫最狂元月

台股多頭馬力十足，昨（26）日無懼台積電股價由紅翻黑，非電傳產集團股接棒演出，搭配金融股助陣，寫下多項紀錄，加權指數終場...

AI漣漪效應浮現！野村大升這兩檔半導體股目標價達五成

野村證券在最新出具的「大中華半導體產業」報告中指出，半導體產業正出現由AI推動的「結構性變化」。台廠聯電（2303）、世...

台電啟動334億元配電系統五年升級計畫 這些類股有望受惠

為進一步消弭停電事故，台電已啟動「配電系統五年升級計畫」將加速汰換全國老舊變壓器、線路及開關等設備。據了解，包括華城（1...

證交所舉辦投信及證券商頒獎典禮 獎勵發行與造市績優業者

臺灣證券交易所為表揚114年發行ETF之投信業者對市場的貢獻，以及在ETF造市與交易推動方面表現卓越的證券商，於115年...

兩大財金首長看後市 科技股續亮 傳產將回溫

台股攻克32,000點，立委羅明才昨（26）日在立法院財委會關切新一年台股是否續有亮點，央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆...

高盛調高台股目標至34,600

高盛策略師以台積電財報表現和營運展望帶動獲利預測上修為由，將台灣加權股價指數12個月目標水準由32,400點調高至34,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。