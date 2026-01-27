快訊

國際政治不穩定 黃金白銀齊飆、美股觀望

中央社／ 紐約26日專電
黃金價格首度突破每盎司5000美元。美聯社

受地緣政治緊張、貿易關稅威脅與政府停擺風險等因素影響，國際資金瀰漫避險氣氛，黃金與白銀價格持續破紀錄走高。美國股市同樣因政治因素三大指數僅小漲，市場等待重磅科技股本週公佈業績報告。

受到美國與加拿大關稅態勢升高、明尼阿波利斯（Minneapolis）平民槍擊事件、民主黨聯邦參議員反對預算撥款，美國政府本週可能再度面臨部分關閉等因素影響，資金持續轉往貴金屬市場避險，導致黃金、白銀價格創下造歷史新高。

黃金價格首度突破每盎司5000美元後，COMEX黃金現貨價格至美東時間26日下午4時最高達到5107.9美元，期貨最高也漲至5098美元。

白銀現貨突破每盎司百元關卡後漲勢未停，至美東時間26日下午4時價格最高升至117.7美元，期貨升至118.1美元。

國際地緣政治不穩定、美國與加拿大、歐洲關稅爭拗，美國移民暨海關執法局（ICE）人員在明尼阿波利斯擊斃2名美國公民等因素，投資人持續出售美元資產。美元兌換一籃子貨幣的美元指數（DollarIndex）在總統川普（Donald Trump）於世界經濟論壇（World Economic Forum）演說後仍持續下探。

美股道瓊工業指數、納斯達克指數與標普500指數小幅上揚，地緣政治因素不明朗，市場充滿觀望氣氛。

重磅科技業者蘋果（Apple）、Meta與微軟（Microsoft）本週將公佈業績，股價分別上漲約3%、2%、1%。

美國銀行資產管理集團（U.S. Bank AssetManagement Group）投資策略分析師翰林（TomHainlin）在財經頻道CNBC表示，雖然地緣政治與政策前景不確定，但消費者看來狀況不差，仍願意花錢；從獲利能力來看，業者賺錢，持續投資人工智慧與其他提高產能的工具。

