快訊

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

台北101登頂別模仿！游淑慧曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電ADR小幅收黑、聯電大漲超過7% 日月光也強勢

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台積電ADR 15日大漲近4.5%。路透
台積電ADR 15日大漲近4.5%。路透

台股ADR周一（26日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌0.65%，報每股332.71美元，換算並折合台幣後為每股2,096.01 元，較台北交易股票溢價率為19.43%。聯電ADR勁揚超過7%，日月光也漲逾2%。

道瓊工業指數26日收盤上漲313.69點，漲幅0.64%，報49,412.40點；標普500指數，上漲34.62點，漲幅0.50%，報6,950.23點；那斯達克綜合指數上漲100.11點，漲幅0.43%，報23,601.36點。

費城半導體指數下跌0.39%，收7,927.04點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 312.31 +2.27 312.00 0.10

中華電 CHT 134.50 -0.77 134.00 0.37

台積電 TSM 2,096.01 -0.65 1,755.00 19.43

聯電 UMC 71.38 +7.50 69.30 3.00

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股

延伸閱讀

就市論勢／半導體供應鏈 放閃

AI漣漪效應 野村大升這兩檔半導體股目標價

聯電、南亞 瞄準逾150天

日月光再砸10.17億元買設備 近一周公布投資累計近37億元

相關新聞

台股衝破32K 千億銀彈上膛…單月漲逾3,000點將寫最狂元月

台股多頭馬力十足，昨（26）日無懼台積電股價由紅翻黑，非電傳產集團股接棒演出，搭配金融股助陣，寫下多項紀錄，加權指數終場...

AI漣漪效應浮現！野村大升這兩檔半導體股目標價達五成

野村證券在最新出具的「大中華半導體產業」報告中指出，半導體產業正出現由AI推動的「結構性變化」。台廠聯電（2303）、世...

台電啟動334億元配電系統五年升級計畫 這些類股有望受惠

為進一步消弭停電事故，台電已啟動「配電系統五年升級計畫」將加速汰換全國老舊變壓器、線路及開關等設備。據了解，包括華城（1...

證交所舉辦投信及證券商頒獎典禮 獎勵發行與造市績優業者

臺灣證券交易所為表揚114年發行ETF之投信業者對市場的貢獻，以及在ETF造市與交易推動方面表現卓越的證券商，於115年...

兩大財金首長看後市 科技股續亮 傳產將回溫

台股攻克32,000點，立委羅明才昨（26）日在立法院財委會關切新一年台股是否續有亮點，央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆...

高盛調高台股目標至34,600

高盛策略師以台積電財報表現和營運展望帶動獲利預測上修為由，將台灣加權股價指數12個月目標水準由32,400點調高至34,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。