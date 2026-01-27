台股衝破32K 千億銀彈上膛…單月漲逾3,000點將寫最狂元月

台股多頭馬力十足，昨（26）日無懼台積電股價由紅翻黑，非電傳產集團股接棒演出，搭配金融股助陣，寫下多項紀錄，加權指數終場上漲103點收32,064點新高，首度站上「32K」；元月來累計漲點達3,100點，是史上首度出現單月漲點超過3,000點，有望寫最狂元月紀錄。

台股頻頻創高，帶動ETF除權息行情表現。元大高股息昨日填息達陣，此次費時三日個交易日時間，參與投資人息利雙收，有助提升再投資意願；在農曆年封關前，台股個股及ETF即將發放的股息、新台股ETF即將進場的資金，三項合計有近千億元活水挹注台股。

昨天台股改寫的紀錄包括盤中32,196點、收盤32,064點，均為史高；櫃買指數睽違25年多重新站上300點關卡，收在302.65點；上市總市值104.5兆元、上櫃總市值8.1兆元，上市櫃總市值合計112.6兆元，均為新高；台積電（2330）早盤最高衝至1,785元為盤中新天價，終場下跌15元收1,755元。

三大法人昨均站在賣方，共計賣超台股89.4億元。其中，外資賣超14.9億元、終結連二買；投信賣超41.2億元、連22賣，累計賣超1,240.7億元；自營商賣超33.2億元、終結連二買。八大公股行庫賣超29.9億元，連三賣，累計賣超212.5億元。代表散戶動向的融資金額單日增55億元，融資餘額攀升至3,815.8億元。

綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥看法，現階段利多大於利空，台股後市仍不看淡，短線區間上看32,500點、再下一個目標則是上看33,000點。

後續留意聯準會FOMC會議，美國大型科技廠如微軟、艾司摩爾、蘋果等將公告財報，攸關台股能否再下一城。需留意鄰近月底及假期效應、高融資維持率、大盤與年線高乖離率、高當沖比等。