兩大財金首長看後市 科技股續亮 傳產將回溫

台股攻克32,000點，立委羅明才昨（26）日在立法院財委會關切新一年台股是否續有亮點，央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆兩大財金首長指出，台股後市仍將回歸產業競爭力與基本面表現，楊金龍認為，科技股續為核心動能，關稅談判也是傳產修復的重要助力。

由於台股屢創新高，股票明顯變貴了，立委黃珊珊指出，台股現行「千股一張」制度，仍讓高價股投資門檻偏高，建議檢討交易制度以貼近國際趨勢；金管會表示，零股交易已囊括一股與100股概念，未來將續精進撮合機制，縮小零股與整股間價差，證交所也會持續檢討交易制度。

彭金隆表示，資本市場議題廣泛，相關交易制度均在檢討中，未來若評估確有必要，將再推動制度調整。券商也指出，除零股交易外，企業也可透過股票分割、降低面額等方式，回應高價股投資門檻偏高的問題。

昨日兩大首長都被問及台股展望。楊金龍指出，今年台股亮點仍在科技股，並認為台美經貿關稅談判對傳統產業具利多效果。傳產過去一年表現相對低迷，但在外部環境改善下，後續有機會逐步回溫。

彭金隆則強調，金管會不對市場走勢做預測，金管會角色在於維持市場秩序、資訊充分揭露與公平交易。他指出，資本市場是經濟的櫥窗，最終仍會反映台灣整體基本面，並期待台灣經濟持續向上發展。

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，資本市場已充分展現台灣產業在全球競爭地位，外資持股比重接近48%，顯示國際資金對台灣市場仍具信心。從產業競爭力來看，短期內難以被取代，近期市場動能也較過去更強勁。

針對關稅談判對上市櫃公司影響，林修銘表示，證交所對談判結果抱持信心，並指出近期台股表現與相關數據，已反映市場給予一定程度肯定。