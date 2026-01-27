快訊

RCA汙染案…上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質品 民團籲制定選購指引

兩波冷空氣接力…今北台灣愈晚愈冷轉雨 這時間低溫探11度

高盛調高台股目標至34,600

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

高盛策略師以台積電（2330）財報表現和營運展望帶動獲利預測上修為由，將台灣加權股價指數12個月目標水準由32,400點調高至34,600點。

蘇瑋忠（Alvin So）在內的策略師於1月24日的報告中指出，台積電各項獲利普遍優於預期，且「AI帶動的資本支出周期擴大，正支撐整個供應鏈的獲利」。

高盛的目標點位代表台股較23日收盤水準還有8.3%的上漲空間。台灣加權股價指數26日終場上漲0.32%，收在32,064.52點。

高盛將台股今年獲利成長預測，由23%上調至30%，明年則從20%調高至22%。高盛也把台積電2027年資本支出預測值由540億美元調升至650億美元，反映客戶需求持續強勁。

部分區域基金受限於持股上限，開始減持台積電，但這些外資尋求維持台灣AI在他們的持股比重，因此轉而輪動至供應鏈中的其他同業。

【記者黃彥宏／台北報導】台股昨（26）日展現強勁動能，首度站上「32K」大關，但外資展現鮮明的「汰弱留強」調整策略，雖昨日、上周均呈現賣超，但仍有廣達、聯電、聯發科等25檔個股受外資青睞，單日買超5億元以上。

外資昨日小幅提款14.92億元，且上周整體已減碼338.59億元。外資對已累積大幅漲幅的龍頭股進行獲利了結，台積電昨日遭到外資大舉調節70.7億元，股價下跌15元收1,755元。此外，華通、台達電、近期熱門的記憶體族群南亞科與旺宏，皆名列賣超前段班，賣超金額介於23億至31億元之間。

台積電 外資

延伸閱讀

記憶體、ASIC雙馬奔騰 00947今年來規模大增八成

美股進入超級財報周 法人看好台股有底氣

台積電（2330）一張170萬！百萬年薪不吃不喝兩年才買得起…網：為何堅持千股制

台積電（2330）一張買不起？立委拋「比照美股」一股就能買…網讚：零股有價差

相關新聞

AI漣漪效應浮現！野村大升這兩檔半導體股目標價達五成

野村證券在最新出具的「大中華半導體產業」報告中指出，半導體產業正出現由AI推動的「結構性變化」。台廠聯電（2303）、世...

台電啟動334億元配電系統五年升級計畫 這些類股有望受惠

為進一步消弭停電事故，台電已啟動「配電系統五年升級計畫」將加速汰換全國老舊變壓器、線路及開關等設備。據了解，包括華城（1...

證交所舉辦投信及證券商頒獎典禮 獎勵發行與造市績優業者

臺灣證券交易所為表揚114年發行ETF之投信業者對市場的貢獻，以及在ETF造市與交易推動方面表現卓越的證券商，於115年...

台股衝破32K 千億銀彈上膛 單月漲逾3,000點將寫最狂元月

台股多頭馬力十足，昨（26）日無懼台積電股價由紅翻黑，非電傳產集團股接棒演出，搭配金融股助陣，寫下多項紀錄，加權指數終場...

兩大財金首長看後市 科技股續亮 傳產將回溫

台股攻克32,000點，立委羅明才昨（26）日在立法院財委會關切新一年台股是否續有亮點，央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆...

高盛調高台股目標至34,600

高盛策略師以台積電財報表現和營運展望帶動獲利預測上修為由，將台灣加權股價指數12個月目標水準由32,400點調高至34,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。