高盛調高台股目標至34,600

高盛策略師以台積電（2330）財報表現和營運展望帶動獲利預測上修為由，將台灣加權股價指數12個月目標水準由32,400點調高至34,600點。

蘇瑋忠（Alvin So）在內的策略師於1月24日的報告中指出，台積電各項獲利普遍優於預期，且「AI帶動的資本支出周期擴大，正支撐整個供應鏈的獲利」。

高盛的目標點位代表台股較23日收盤水準還有8.3%的上漲空間。台灣加權股價指數26日終場上漲0.32%，收在32,064.52點。

高盛將台股今年獲利成長預測，由23%上調至30%，明年則從20%調高至22%。高盛也把台積電2027年資本支出預測值由540億美元調升至650億美元，反映客戶需求持續強勁。

部分區域基金受限於持股上限，開始減持台積電，但這些外資尋求維持台灣AI在他們的持股比重，因此轉而輪動至供應鏈中的其他同業。

【記者黃彥宏／台北報導】台股昨（26）日展現強勁動能，首度站上「32K」大關，但外資展現鮮明的「汰弱留強」調整策略，雖昨日、上周均呈現賣超，但仍有廣達、聯電、聯發科等25檔個股受外資青睞，單日買超5億元以上。

外資昨日小幅提款14.92億元，且上周整體已減碼338.59億元。外資對已累積大幅漲幅的龍頭股進行獲利了結，台積電昨日遭到外資大舉調節70.7億元，股價下跌15元收1,755元。此外，華通、台達電、近期熱門的記憶體族群南亞科與旺宏，皆名列賣超前段班，賣超金額介於23億至31億元之間。